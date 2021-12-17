В погоне за идеальным телом и модельными параметрами девушки и молодые женщины забывают о своем здоровье, в частности, женском. Они питаются несбалансированно, истощают себя в спортзалах, что приводит к нарушению или вообще прекращению менструального цикла.

О рисках такого состояния рассказала акушер-гинеколог-эндокринолог Светлана Расевич.

– Когда девочка взрослеет, у нее начинает работать репродуктивная система. Это результат командной работы коры головного мозга, гипоталамуса, гипофиза, щитовидной железы, яичников, матки. Она возможна при весе 45 кг, – говорит Светлана Расевич.

При условии набора такого веса в организме есть жировая клетка, в которой вырабатываются гормоны, это влияет на то, что за два года устанавливается менструальный цикл. В то же время важно, чтобы организм постоянно получал все необходимые нутриенты, витамины и микроэлементы.

Что нужно для менструального цикла:

сбалансированное питание;

здоровый сон;

физическая активность;

достаточное количество отдыха;

отсутствие стресса.

В то же время современные девушки и женщины забывают об этих базовых правилах, пытаясь похудеть. Они питаются несбалансированно, тренируются до седьмого пота в спортзале, истощаются на работе и не досыпают. В таких условиях цикл нарушается.

– Приоритетными органами являются мозг, сердце, печень. Именно их работу организм будет обеспечивать в первую очередь. Когда есть дефицит калорий, энергии, организм ставит на паузу другие системы, в частности работу яичников. Гипофиз блокируется, и нет команды для яичников касательно роста фолликула, овуляции, цикл прекращается, – комментирует Светлана Расевич.

По ее словам, наиболее опасные для женщины дефициты белка, железа, йода, цинка, селена и витамина Д3.

Женщины могут не обращать внимания на такой сигнал организма и продолжать худеть, однако это состояние опасно.

– Если вовремя не исправить ситуацию, женщина в будущем может иметь проблемы с беременностью. Наступает преждевременное истощение яичников. Если система не работает, идет атрофия, яичники не развиваются, матка нормально не работает, – объясняет врач.

Изменить эту ситуацию можно, но не на всех стадиях. Могут быть состояния, когда процесс уже необратим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СВІТЛАНА РАСЕВИЧ | ГІНЕКОЛОГ (@dr.rasevych)

На начальных этапах можно скорректировать рацион — и менструальный цикл вернется. Однако часто это нуждается в полноценной гормональной терапии, которая поможет запустить яичники.

Чем дольше проблемы с циклом, тем хуже состояние и вероятность того, что у женщины будут проблемы с беременностью.

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Однако многих девушек и женщин даже риск не иметь детей не убеждает.

– Были у меня юные пациенты, которые просили: “Только не говорите маме, что у меня такие проблемы”. Раньше прятались с беременностью, а сейчас с отсутствием менструального цикла, – делится специалист.

Девушкам и женщинам с такой проблемой следует срочно обращаться к гинекологу, который установит причину и назначит лечение.

Однако чаще процесс восстановления требует привлечения диетолога, который составит сбалансированный рацион, и психолога, который поможет пациентке разобраться с проблемами.