Можно ли лишиться девственности тампоном? Этот вопрос нередко возникает перед девушками, которые еще не начали половую жизнь, но активно пользуются средствами личной гигиены.

На него ответил акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Виктор Ошовский.

— Теоретически возможно, — ответил Виктор Ошовский.

Но, по его словам, бывают ситуации, когда из-за особенностей девственной плевы не получается повредить ее даже во время полового акта.

Тампоны — средство личной гигиены, которое используют женщины в период менструации.

Они имеют определенные преимущества — позволяют избегать неприятного запаха, незаметны под одеждой. Поэтому можно заниматься спортом и даже плавать. Однако есть и минусы — риск развития синдрома токсического шока.

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Врачи не рекомендуют использовать их ночью. В это время лучше подходят прокладки. Еще одной альтернативой является менструальная чаша — многоразовое средство личной гигиены.

Девушкам, у которых только началась менструация, рекомендуется проконсультироваться с врачом и подобрать оптимальный вариант.