Чи можна позбутися цнотливості тампоном? Це запитання нерідко виникає перед дівчатами, які ще не розпочали статеве життя, але активно користуються засобами особистої гігієни.

На нього відповів акушер-гінеколог, доктор медичних наук Віктор Ошовський.

– Теоретично можливо, – відповів Віктор Ошовський.

Але, за його словами, бувають ситуації, коли через особливості дівочої пліви не виходить пошкодити її навіть під час статевого акту.

Тампони – засіб особистої гігієни, який використовують жінки у період менструації.

Вони мають певні переваги – дають змогу уникати неприємного запаху, непомітні під одягом. Через це можна займатися спортом та навіть плавати. Однак є і мінуси – ризик розвитку синдрому токсичного шоку.

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Лікарі не рекомендують використовувати їх вночі. У цей час краще підходять прокладки. Ще однією альтернативою є менструальна чаша – багаторазовий засіб особистої гігієни.

Дівчатам, у яких лише розпочалася менструація, рекомендується проконсультуватися з лікарем та підібрати оптимальний варіант.