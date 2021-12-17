У погоні за ідеальним тілом та модельними параметрами дівчата та молоді жінки забувають про своє здоров’я, зокрема жіноче. Вони харчуються незбалансовано, виснажують себе у спортзалах, що призводить до порушення чи взагалі припинення менструального циклу.

Про ризики такого стану розповіла акушер-гінеколог-ендокринолог Світлана Расевич.

– Коли дівчинка дорослішає, у неї починає працювати репродуктивна система. Це результат командної роботи кори головного мозку, гіпоталамусу, гіпофізу, щитоподібної залози, яєчників, матки. Вона можлива за ваги 45 кг, – каже Світлана Расевич.

За умови набору такої ваги, в організмі є жирова клітина, у якій виробляються гормони. Це сприяє тому, що за два роки встановлюється менструальний цикл. Водночас важливо, щоб організм постійно отримував усі необхідні нутрієнти, вітаміни та мікроелементи.

Що треба для менструального циклу:

збалансоване харчування;

здоровий сон;

фізична активність;

достатня кількість відпочинку;

відсутність стресу.

Водночас сучасні дівчата та жінки забувають про ці базові правила, намагаючись схуднути. Вони харчуються незбалансовано, тренуються до сьомого поту у спортзалі, виснажуються на роботі та не досипають. У таких умовах цикл порушується.

– Пріоритетними органами є мозок, серце, печінка. Саме їхню роботу організм забезпечуватиме першочергово. Коли є дефіцит калорій, енергії, організм ставить на паузу інші системи, зокрема роботу яєчників. Гіпофіз блокується, і немає команди для яєчників щодо росту фолікулу, овуляції, цикл припиняється, – коментує Світлана Расевич.

За її словами, найбільш небезпечними для жінки є дефіцити білка, заліза, йоду, цинку, селену та вітаміну Д3.

Жінки можуть не звертати уваги на такий сигнал організму та продовжувати худнути, однак цей стан є небезпечним.

– Якщо вчасно не виправити ситуацію, жінка у майбутньому може мати проблеми з вагітністю. Настає передчасне виснаження яєчників. Якщо система не працює, йде атрофія, яєчники не розвиваються, матка нормально не працює, – пояснює лікар.

Змінити цю ситуацію можна, однак не на всіх стадіях. Можуть бути стани, коли процес уже незворотній.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СВІТЛАНА РАСЕВИЧ | ГІНЕКОЛОГ (@dr.rasevych)

На початкових етапах можна скоригувати раціон – і менструальний цикл повернеться. Однак часто це потребує повноцінної гормональної терапії, яка допоможе запустити яєчники.

Чим довше є проблеми з циклом, тим гірший стан та ймовірність того, що у жінки будуть проблеми з вагітністю.

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Однак багатьох дівчат та жінок навіть ризик не мати дітей не переконує.

– Були у мене юні пацієнти, які просили: “Лише не кажіть мамі, що у мене такі проблеми”. Раніше ховалися з вагітністю, а зараз з відсутністю менструального циклу, – ділиться фахівець.

Дівчатам та жінкам з такою проблемою варто терміново звертатися до гінеколога, який встановить причину та призначить лікування.

Однак найчастіше процес відновлення потребує залучення дієтолога, який складе збалансований раціон, та психолога, який допоможе пацієнтці розібратися з проблемами.