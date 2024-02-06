Постоянный звон и шум в ушах называют тиннитусом. Это заболевание создает дискомфорт и усложняет жизнь.
Факты ICTV расспросили у врача-отоларинголога Виталины Беспрозваной все о тиннитусе: симптомах и лечении болезни.
Что такое тиннитус
— Тиннитус, или шум в ушах, является патологическим звуковым ощущением, возникающим вследствие активности в области нервной системы без какого-либо внешнего акустического воздействия на рецепторный аппарат внутреннего уха, — говорит врач.
Тиннитус может иметь различные формы. Болезнь может сопровождаться небольшим свистом или сильным гудением в ушах. Звуки могут быть как постоянные, так и временные. Они могут быть легкими и незаметными или, наоборот, невыносимыми.
— На ушной шум жалуются от 7 до 35% населения, при этом 70% из них не обращаются за медицинской помощью, не считая это серьезной проблемой, — говорит эксперт.
Тиннитус: симптомы
- звон;
- свист;
- шипение;
- жужжание;
- хрипы;
- заложенность уха;
- даже ощущение фрагментов музыки.
Тиннитус: причины
Причины тиннитуса могут быть разные: от нарушений слуха и инфекций до стресса и травм.
— Основными причинами тиннитуса могут быть как патологии органов слуха, так и осложнения после воспалительных процессов в наружном, среднем и внутреннем ухе, — отмечает специалист.
Звук в ушах может быть также спутником других заболеваний.
Также тиннитус проявляется у пациентов с:
- гипертонической болезнью;
- метаболическими заболеваниями (сахарным диабетом, нарушениями работы щитовидной железы);
- остеохондрозом;
- сдавливанием позвоночной артерии;
- травмой головы и органов слуха (контузией);
- нарушениями работы ЦНС (рассеянным склерозом, неправильным мозговым кровообращением, аневризмами);
- опухолевыми заболевания;
- болезнью Меньера.
Тиннитус: лечение
Лечение тиннитуса — это задача, которая требует комплексного подхода. Прежде всего необходимо провести глубокую диагностику для определения причин болезни.
— Диагностика заключается в консультации отоларинголога, чтобы понять, в ухе ли проблема, далее диагностика слуха, КТ, МРТ по рекомендациям невролога, — говорит отоларинголог.
Индивидуальные методы лечения могут включать фармакотерапию, физиотерапию и звукоизоляцию.
Кроме того, часто применяют элементы психотерапии, поскольку стресс и психическое состояние могут влиять на развитие тиннитуса.
Тиннитус — это заболевание, которое приносит дискомфорт, но не является опасным. Для его лечения нужно лично консультироваться со специалистом и подбирать индивидуальную терапию.