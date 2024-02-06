Постоянный звон и шум в ушах называют тиннитусом. Это заболевание создает дискомфорт и усложняет жизнь.

Факты ICTV расспросили у врача-отоларинголога Виталины Беспрозваной все о тиннитусе: симптомах и лечении болезни.

Что такое тиннитус

— Тиннитус, или шум в ушах, является патологическим звуковым ощущением, возникающим вследствие активности в области нервной системы без какого-либо внешнего акустического воздействия на рецепторный аппарат внутреннего уха, — говорит врач.

Тиннитус может иметь различные формы. Болезнь может сопровождаться небольшим свистом или сильным гудением в ушах. Звуки могут быть как постоянные, так и временные. Они могут быть легкими и незаметными или, наоборот, невыносимыми.

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— На ушной шум жалуются от 7 до 35% населения, при этом 70% из них не обращаются за медицинской помощью, не считая это серьезной проблемой, — говорит эксперт.

Тиннитус: симптомы

звон;

свист;

шипение;

жужжание;

хрипы;

заложенность уха;

даже ощущение фрагментов музыки.

Тиннитус: причины

Причины тиннитуса могут быть разные: от нарушений слуха и инфекций до стресса и травм.

— Основными причинами тиннитуса могут быть как патологии органов слуха, так и осложнения после воспалительных процессов в наружном, среднем и внутреннем ухе, — отмечает специалист.

Звук в ушах может быть также спутником других заболеваний.

Также тиннитус проявляется у пациентов с:

гипертонической болезнью;

метаболическими заболеваниями (сахарным диабетом, нарушениями работы щитовидной железы);

остеохондрозом;

сдавливанием позвоночной артерии;

травмой головы и органов слуха (контузией);

нарушениями работы ЦНС (рассеянным склерозом, неправильным мозговым кровообращением, аневризмами);

опухолевыми заболевания;

болезнью Меньера.

Тиннитус: лечение

Лечение тиннитуса — это задача, которая требует комплексного подхода. Прежде всего необходимо провести глубокую диагностику для определения причин болезни.

— Диагностика заключается в консультации отоларинголога, чтобы понять, в ухе ли проблема, далее диагностика слуха, КТ, МРТ по рекомендациям невролога, — говорит отоларинголог.

Индивидуальные методы лечения могут включать фармакотерапию, физиотерапию и звукоизоляцию.

Кроме того, часто применяют элементы психотерапии, поскольку стресс и психическое состояние могут влиять на развитие тиннитуса.

Тиннитус — это заболевание, которое приносит дискомфорт, но не является опасным. Для его лечения нужно лично консультироваться со специалистом и подбирать индивидуальную терапию.