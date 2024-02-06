Постійний дзвін та шум у вухах називають тинітусом. Це захворювання створює дискомфорт та ускладнює життя.
Факти ICTV розпитали у лікаря-отоларинголога Віталіни Безпрозваної все про тинітус: симптоми і лікування хвороби.
Що таке тинітус
– Тинітус, або шум у вухах, є патологічним звуковим відчуттям, що виникає внаслідок активності в ділянці нервової системи без будь-якого зовнішнього акустичного впливу на рецепторний апарат внутрішнього вуха, – говорить лікарка.
Тинітус може мати різні форми. Хвороба може супроводжуватись невеликим свистом або сильним гудінням. Звуки можуть бути як постійні, так і тимчасові. Вони можуть бути легкими та непомітними або, навпаки, нестерпними.
– На вушний шум скаржаться від 7 до 35% населення, водночас 70% з них не звертаються по медичну допомогу, не вважаючи це серйозною проблемо, – каже експертка.
Тинітус: симптоми:
- дзвін;
- свист;
- шипіння;
- дзижчання;
- хрипи;
- закладеність вуха;
- навіть відчуття фрагментів музики.
Тинітус: причини
Причини тинітусу можуть бути різні: від порушень слуху та інфекцій до стресу та травм.
– Основними причинами тинітусу можуть бути як патології органів слуху, так і ускладнення після запальних процесів у зовнішньому, середньому і внутрішньому вусі, – зазначає фахівчиня.
Звук у вухах може бути також супутником інших захворювань.
Також тинітус проявляється у пацієнтів з:
- гіпертонічною хворобою;
- метаболічними захворюваннями (цукровим діабетом, порушеннями роботи щитоподібної залози);
- остеохондрозом;
- стисканням хребетної артерії;
- травмою голови і органів слуху (контузією);
- порушеннями роботи ЦНС (розсіяним склерозом, неправильним мозковим кровообігом, аневризмами);
- пухлинними захворювання;
- хворобою Меньєра.
Тинітус: лікування
Лікування тинітусу – це завдання, яке вимагає комплексного підходу. Насамперед необхідно провести глибоку діагностику для визначення причин хвороби.
– Діагностика полягає у консультації отоларинголога, щоб зрозуміти, чи проблема у вусі, далі діагностика слуху, КТ, МРТ за рекомендаціями невролога, – каже отоларинголог.
Індивідуальні методи лікування можуть складатися з фармакотерапії, фізіотерапії та звукоізоляції.
Крім того, часто застосовують елементи психотерапії, оскільки стрес та психічний стан можуть впливати на розвиток тинітусу.
Тинітус – це захворювання, яке приносить дискомфорт, але не є небезпечним. Для його лікування потрібно особисто консультуватися зі спеціалістом та підбирати індивідуальну терапію.