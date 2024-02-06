Постійний дзвін та шум у вухах називають тинітусом. Це захворювання створює дискомфорт та ускладнює життя.

Факти ICTV розпитали у лікаря-отоларинголога Віталіни Безпрозваної все про тинітус: симптоми і лікування хвороби.

Що таке тинітус

– Тинітус, або шум у вухах, є патологічним звуковим відчуттям, що виникає внаслідок активності в ділянці нервової системи без будь-якого зовнішнього акустичного впливу на рецепторний апарат внутрішнього вуха, – говорить лікарка.

Тинітус може мати різні форми. Хвороба може супроводжуватись невеликим свистом або сильним гудінням. Звуки можуть бути як постійні, так і тимчасові. Вони можуть бути легкими та непомітними або, навпаки, нестерпними.

Зараз дивляться

– На вушний шум скаржаться від 7 до 35% населення, водночас 70% з них не звертаються по медичну допомогу, не вважаючи це серйозною проблемо, – каже експертка.

Тинітус: симптоми:

дзвін;

свист;

шипіння;

дзижчання;

хрипи;

закладеність вуха;

навіть відчуття фрагментів музики.

Тинітус: причини

Причини тинітусу можуть бути різні: від порушень слуху та інфекцій до стресу та травм.

– Основними причинами тинітусу можуть бути як патології органів слуху, так і ускладнення після запальних процесів у зовнішньому, середньому і внутрішньому вусі, – зазначає фахівчиня.

Звук у вухах може бути також супутником інших захворювань.

Також тинітус проявляється у пацієнтів з:

гіпертонічною хворобою;

метаболічними захворюваннями (цукровим діабетом, порушеннями роботи щитоподібної залози);

остеохондрозом;

стисканням хребетної артерії;

травмою голови і органів слуху (контузією);

порушеннями роботи ЦНС (розсіяним склерозом, неправильним мозковим кровообігом, аневризмами);

пухлинними захворювання;

хворобою Меньєра.

Тинітус: лікування

Лікування тинітусу – це завдання, яке вимагає комплексного підходу. Насамперед необхідно провести глибоку діагностику для визначення причин хвороби.

– Діагностика полягає у консультації отоларинголога, щоб зрозуміти, чи проблема у вусі, далі діагностика слуху, КТ, МРТ за рекомендаціями невролога, – каже отоларинголог.

Індивідуальні методи лікування можуть складатися з фармакотерапії, фізіотерапії та звукоізоляції.

Крім того, часто застосовують елементи психотерапії, оскільки стрес та психічний стан можуть впливати на розвиток тинітусу.

Тинітус – це захворювання, яке приносить дискомфорт, але не є небезпечним. Для його лікування потрібно особисто консультуватися зі спеціалістом та підбирати індивідуальну терапію.