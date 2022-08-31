Удаление зуба – это без преувеличения стоматологическая операция. Восстановление самочувствия обычно длится до двух недель. При необходимости для правильного заживления места удаления назначается прием анальгетиков, противоотечных, иногда и антибиотиков – все зависит от уровня сложности удаления и насколько оно было травматическим. Как долго болит рана после удаления зуба и как за ней ухаживать дома, Фактам ICTV объясняет врач-стоматолог Лидия-Диана Мельник.

— Пациенту следует прислушиваться к своим ощущениям и не стесняться обращаться к специалистам при возникновении вопросов, — объясняет врач-стоматолог.

Кровоточивость

После того как зуб удалили, положенный на рану марлевый тампон необходимо убрать через 10-15 минут. Желательно не проверять рану языком, и тем более руками.

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Так как в лунке формируется сгусток крови, он защищает уязвимую кость от воздействия вредной микрофлоры и остатков пищи. Этот сгусток фиксируется слабо, поэтому в процессе еды жевать лучше на другую сторону, употребляя мягкие продукты.

Лунку можно “прикрыть” специальным лекарством, в таком случае риск возникновения кровотечения достаточно низкий.

В день удаления зуба старайтесь избегать действий, вызывающих рост артериального давления, а именно: физических нагрузок, горячего душа, ванны, сауны. Нужно ограничить себя в приеме горячей пищи и напитков – это может спровоцировать кровотечение. Если кровотечение возобновилось, то на рану следует наложить стерильный марлевый тампон и прикусить его на 10-15 мин.

Домашний уход

Для дезинфекции рта, содействия заживлению раны – в течение дня и после приема пищи можно делать ротовые ванночки.

Будут ли это настойки трав и экстракты растений или готовые растворы, предусмотренные для полоскания — нужно уточнять у врача-стоматолога, который проводил удаление.

— Набирать раствор в рот на несколько минут, но не полоскать – это важно, ведь сильным полосканием можно вымыть кровяной сгусток из лунки зуба, — отмечает врач.

Осложнения после удаления зуба

После удаления зуба может возникнуть отек щеки. Чтобы его уменьшить сразу и в течение суток, можно к щеке прикладывать лед (прикасаясь к коже через салфетку или полотенце). На третий день отек, как правило, спадает.

По рекомендации врача можно принять таблетку болеутоляющего средства. Если прописали антибиотики, то следует пройти полный курс, даже если улучшение состояния ощутили в первый день после приема.

В первые сутки после удаления зуба возможно небольшое повышение температуры тела.

Чистить зубы нужно даже после удаления – осторожно, но нужно.

Если на 2-4 сутки в лунке удаленного зуба возникла острая боль, не пытайтесь заглушить ее обезболивающими, обратитесь к хирургу, проводившему процедуру.

Если после удаления зуба наложили швы, возможен отек на второй-третий день.

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