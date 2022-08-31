Видалення зуба – це без перебільшення стоматологічна операція. Відновлення самопочуття зазвичай триває до двох тижнів. За необхідності, для правильного загоєння місця видалення призначається прийом анальгетиків, протинабрякових, інколи й антибіотиків – усе залежить від рівня складності видалення і наскільки воно було травматичним. Як довго болить рана після видалення зуба і як за нею доглядати вдома, Фактам ICTV пояснює лікар-стоматолог Лідія-Діана Мельник.

– Пацієнту варто прислухатись до своїх відчуттів та не соромитись звертатись до спеціалістів при виникненні запитань, – пояснює лікар-стоматолог.

Кровоточивість

Після того як зуб видалили, покладений на рану марлевий тампон необхідно прибрати через 10-15 хв. Бажано не перевіряти рану язиком і, тим більше, руками.

Зараз дивляться

Бо в лунці формується згусток крові, він захищає вразливу кістку від впливу шкідливої мікрофлори та залишків їжі. Цей згусток фіксується слабко, тому в процесі вживання їжі жувати краще на іншу сторону, вживаючи м’які продукти.

Лунку можна “прикрити” спеціальними ліками, в такому випадку ризик виникнення кровотечі доволі низький.

В день видалення зуба намагайтеся уникати дій, які спричиняють зростання артеріального тиску, а саме: фізичних навантажень, гарячого душу, ванни, сауни. Треба обмежити себе у прийомі гарячої їжі та напоїв – бо це може спровокувати кровотечу. Якщо таки кровотеча відновилась, то на рану слід накласти стерильний марлевий тампон і прикусити його на 10-15 хв.

Домашній догляд

Для дезінфекції рота, сприяння заживленню рани – впродовж дня і після прийому їжі можна робити ротові ванночки.

Чи це будуть настоянки трав та екстракти рослин, чи готові розчини, передбачені для полоскання – потрібно уточнювати в лікаря-стоматолога, який проводив видалення.

– Набирати розчин у рот на кілька хвилин, але не полоскати – це важливо, адже сильним полосканням можна “вимити” кров’яний згусток із лунки зуба, – наголошує лікар.

Ускладнення після видалення зуба

Після видалення зуба може виникнути набряк щоки. Щоб його зменшити одразу і упродовж доби, можна до щоки прикладати лід (доторкаючись до шкіри через серветку чи рушник). На третій день набряк, як правило, спадає.

За рекомендацією лікаря можна прийняти пігулку болезаспокійливого засобу. Якщо прописали антибіотики, слід пройти повний курс, навіть якщо покращення стану відчули в перший день після прийому.

У першу добу після видалення зуба можливе невелике підвищення температури тіла.

Чистити зуби необхідно навіть після видалення – обережно, але необхідно.

Якщо на 2-4 добу в лунці видаленого зуба виник гострий біль, не намагайтеся заглушити його знеболювальними, зверніться до хірурга, який проводив процедуру.

Якщо після видалення зуба наклали шви, то можливий набряк на другий-третій день.

Терміново звернутися до лікаря, коли: