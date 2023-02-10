Для определения фактора риска или состояния, предшествующего появлению выраженных проявлений заболевания, применяют скрининг сывороточного холестерина.

Общий холестерин, количество различных липопротеинов и их соотношение являются биомаркером наиболее опасных сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротической природы.

Холестерин – важный элемент клеточных мембран, регулирующий проницаемость клеточной стенки и транспорт через нее. И он необходим организму. Кроме того, холестерин принимает участие в синтезе желчных кислот, гормонов, жирорастворимых витаминов, функционировании нервной, иммунной и репродуктивной систем.

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Но когда холестерина в крови слишком много, он может накапливаться на внутренних стенках кровеносных сосудов, сужая их просвет и ограничивая поток крови к сердцу и мозгу. Впоследствии это может вызвать инфаркт или инсульт.

Исследования показывают, что высокий уровень холестерина часто имеет долгосрочные негативные последствия для здоровья. Поскольку явных симптомов нет, вы можете не знать об этом.

Эффективным методом снижения холестерина является изменение образа жизни и терапия статинами. Но, прежде всего, высокий уровень холестерина необходимо вовремя выявить.

Скрининг: липидная панель

Липидограмма – простой и недорогой вид исследования. По последним рекомендациям кардиологических обществ, здоровым взрослым людям, не имеющим заболеваний сердца, следует проверять уровень холестерина каждые четыре-шесть лет, начиная с 20 лет.

Людям с сердечными заболеваниями или принимающим лекарства, снижающие уровень холестерина, или имеющие дополнительные факторы риска, проходить обследование нужно чаще. Так же и детям, имеющим высокий риск сердечных заболеваний.

Липидная панель определяет следующие показатели:

Общий холестерин. Оптимальный уровень общего холестерина <5 ммоль/л.

Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или так называемый плохой холестерин. Оптимальный уровень ЛПНП < 3.0 ммоль/л.

Липопротеины высокой плотности называют хорошим холестерином. Оптимальный уровень ЛПВП > 1.0 ммоль/л (ч); >1.2 ммоль/л.

Триглицериды, являющиеся другим типом молекулы жира. Оптимальный уровень триглицеридов составляет <1,7 ммоль/л.

Повышение уровня холестерина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и их фатальных осложнений, включая инфаркт и инсульт.

Риск существенно увеличивается при наличии других факторов – семейной истории, курении табака, злоупотреблении алкоголем, повышенном артериальном давлении, увеличении уровня сахара в крови, наличии лишнего веса, низкой физической активности и старшем возрасте.

Если у вас обнаружен повышенный уровень холестерина, особенно при наличии других факторов риска, следует действовать безотлагательно.

Откажитесь от курения, сократите потребление алкоголя, нормализуйте вес, потребляйте полезные пищевые продукты. По показаниям могут быть назначены статины и другие препараты для снижения уровня холестерина в крови.

Источник: Олег Швец