Для визначення фактору ризику або стану, що передує появі виражених проявів захворювання застосовують скринінг сироваткового холестерину.

Загальний холестерин, кількість різних ліпопротеїнів та їхнє співвідношення є біомаркером найбільш небезпечних серцево-судинних захворювань атеросклеротичної природи.

Холестерин – важливий елемент клітинних мембран, який регулює проникність клітинної стінки і транспорт через неї. І він необхідний організму. Крім того, холестерин бере участь в синтезі жовчних кислот, гормонів, жиророзчинних вітамінів, функціонуванні нервової, імунної та репродуктивної систем.

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Та коли холестерину у крові забагато, він може накопичуватися на внутрішніх стінках кровоносних судин, звужуючи їхній просвіт та обмежуючи потік крові до серця та мозку. Згодом це може спричинити інфаркт або інсульт.

Дослідження показують, що високий рівень холестерину часто має довгострокові негативні наслідки для здоров’я серця. Оскільки явних симптомів немає, ви можете не знати про це.

Ефективним методом зниження холестерину є зміни способу життя та терапія статинами. Але насамперед високий рівень холестерину необхідно вчасно виявити.

Скринінг: ліпідна панель

Ліпідограма – простий та недорогий вид дослідження. За останніми рекомендаціями кардіологічних товариств, здоровим дорослим людей, які не мають захворювань серця, варто перевіряти рівень холестерину кожні чотири-шість років, починаючи з 20 років.

Людям із серцевими захворюваннями або тим, хто приймає ліки, що знижують рівень холестерину, чи має додаткові фактори ризику, проходити обстеження потрібно частіше. Так само і дітям, що мають високий ризик серцевих захворювань.

Ліпідна панель визначає такі показники:

Загальний холестерин. Оптимальний рівень загального холестерину < 5.0 ммоль/л.

Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), або так званий поганий холестерин. Оптимальний рівень ЛПНЩ < 3.0 ммоль/л.

Ліпопротеїни високої щільності, що називають хорошим холестерином. Оптимальний рівень ЛПВЩ > 1.0 ммоль/л (ч); > 1.2 ммоль/л.

Тригліцериди, які є іншим типом молекули жиру. Оптимальний рівень тригліцеридів становить < 1.7 ммоль/л.

Підвищення рівня холестерину збільшує ризик серцево-судинних захворювань та їхніх фатальних ускладнень, включаючи інфаркт та інсульт.

Ризик суттєво збільшується при наявності інших факторів – сімейної історії, куріння тютюну, зловживання алкоголем, підвищеного артеріального тиску, збільшення рівня цукру у крові, наявності зайвої ваги, низької фізичної активності і старшого віку.

Якщо у вас виявлено підвищений рівень холестерину, особливо за наявності інших факторів ризику, слід діяти невідкладно.

Відмовтесь від куріння, скоротіть споживання алкоголю, нормалізуйте вагу, споживайте корисні харчові продукти. За показаннями можуть бути призначені статини та інші препарати для зниження рівня холестерину у крові.

Джерело: Олег Швець