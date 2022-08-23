Если обращаться к медицинским терминам, то ожог — это острое поражение кожных покровов и тканей под ними. Получить эту травму можно от поражения током, облучения, химическими средствами или от огня.

Самая распространенная причина ожога — от кипятка. Как оказать первую помощь при термическом ожоге — читайте в нашем материале.

Степени ожогов

Термический ожог — один из самых частых видов травм, которые человек получает дома. Получить термический ожог можно, если кожа подвергается длительному воздействию высоких температур (кипятка, масла, жира или пламени).

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Существуют четыре степени ожогов:

I — поражение верхнего слоя кожи. Часть тела краснеет и болит, появляется небольшой отек. Чтобы вылечить такой ожог, нужно два-четыре дня.

II — появляются волдыри и выделения, кожа болит. Процесс заживления такой травмы длится около двух недель до полного восстановления.

III — кожа становится черного или коричневого цвета, могут образоваться пузырьки.

IV — травма, как правило, несовместима с жизнью. Кожа обугливается, кости, соединительная ткань и кожа сгорают.

Первая помощь при ожоге кипятком

Первое, что стоит сделать — облегчить состояние человека. Если на вас попал кипяток, стоит сразу снять мокрые вещи и как можно дальше отойти от горячей воды.

— Уберите украшения, тесные вещи, находящиеся вблизи участка ожога. Но не трогайте вещей, которые прилипли к пораженной коже! Попробуйте разрезать одежду вокруг и оставьте ожог неповрежденным, — рекомендует Центр общественного здоровья Украины.

Теперь нужно поместить пораженный участок кожи под холодную воду и держать 10-20 мин. Если кипяток поразил почти все тело — снимите вещи (но не отдирайте от кожи) и лезьте в холодный душ.

Далее приложите на место ожога сухую стерильную марлевую повязку или кусок чистой ткани. Это поможет защитить место поражения. Не наносите мази, масла или спреи на поврежденное место.

После повязки стоит выпить воды или дать ее пострадавшему. Это уменьшит интоксикацию и поможет избежать обезвоживания.

— Можно дать обезболивающее лекарственное средство, например, ибупрофен или парацетомол, которые используют для облегчения боли любого типа и интенсивности, — отмечают в Центре.

Если кипяток попал на лицо или глаза, стоит усадить человека в сидячую позу, это поможет уменьшить отек.

Обратите внимание, если ожог поверхности площади тела у взрослого 10% и более, а у ребенка — 5%, стоит немедленно звонить в 103.

— Пациенты с большой площадью ожогов особенно склонны к переохлаждению. В таком случае необходимо предотвратить потерю тепла организмом, согреть пострадавшего, накрыть одеялом, теплой одеждой и тому подобное, — отмечают в Центре.

Также есть народный способ — соль. Однако работает он преимущественно при ожогах паром. На пораженный участок стоит насыпать немного соли и оставить ее на 30-40 минут. Соль препятствует появлению пузырьков и снимает боль.

Помните, ожог нельзя смазывать маслом или другими жирными веществами — так поражение тканей проникнет вглубь и вширь.

Также нельзя прикладывать лед или мазать йодом обожженный участок кожи.