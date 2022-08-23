Якщо звертатися до медичних термінів, то опік – це гостре ураження шкірних покровів та тканин під ними. Отримати цю травму можна від ураження струмом, опромінення, хімічних засобів чи від вогню.

Найрозповсюдженіша причина опіку – від окропу. Як надати першу допомогу при термічному опіку – читайте в нашому матеріалі.

Ступені опіків

Термічний опік – один з найчастіших видів травм, які людина отримує вдома.

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Отримати його можна, якщо шкіра тривалий час зазнає впливу високих температур (окропу, масла, жиру або полум’я).

Існують чотири ступені опіків:

I – ураження верхнього шару шкіри. Частина тіла червоніє і болить, з’являється невеликий набряк. Аби вилікувати такий опік, потрібно два-чотири дні .

. II – з’являються пухирі і виділення, шкіра болить. Процес загоєння такої травми триває близько двох тижнів – до повного відновлення.

– до повного відновлення. III – шкіра стає чорного або коричневого кольору, можуть утворитися пухирці.

IV – травма, як правило, несумісна з життям. Шкіра обвуглюється, кістки, сполучна тканина і шкіра згорають.

Перша допомога при опіку окропом

Перше, що варто зробити – полегшити стан людини. Якщо на вас потрапив окріп, варто відразу зняти мокрі речі та якнайдалі відійти від гарячої води.

– Приберіть прикраси, тісні речі, що поблизу ділянки опіку. Але не чіпайте речей, які прилипли до ураженої шкіри! Спробуйте розрізати одяг навколо та залиште опік неушкодженим, – рекомендує Центр громадського здоров’я України.

Тепер потрібно помістити уражену ділянку шкіри під холодну воду та тримати 10-20 хвилин. Якщо окріп уразив майже все тіло – зніміть речі (але не віддирайте від ураженої шкіри) та швидко під холодний душ.

Далі прикладіть на місце опіку суху, стерильну марлеву пов’язку або шматок чистої тканини. Це допоможе захистити місце ураження. Не наносьте мазі, олії або спреї на ушкоджене місце.

Після пов’язки варто випити води або дати її потерпілому. Це зменшить інтоксикацію та допоможе уникнути зневоднення.

– Можна дати знеболювальний лікарський засіб, наприклад, Ібупрофен чи Парацетомол, які використовують для полегшення болю будь-якого типу та інтенсивності, – зазначають у Центрі.

Якщо окріп потрапив на обличчя чи очі, варто посадити людину у сидячу позу, це допоможе зменшити набряк.

Однак, якщо опік поверхні площі тіла у дорослого 10% і більше, а у дитини — 5%, варто негайно телефонувати у 103.

– Пацієнти з великою площею опіків особливо схильні до перехолодження. У такому випадку необхідно запобігти втраті тепла організмом, зігріти постраждалого, накрити ковдрою, теплим одягом тощо, – зазначають у Центрі.

Також є народний спосіб – сіль. Проте працює він переважно при опіках парою. На уражену ділянку треба насипати трішки солі та залишити її на 30-40 хвилин. Сіль перешкоджає появі пухирців та знімає біль.

Пам’ятайте, опік не можна змащувати маслом або іншими жирними речовинами – так ураження тканин проникне вглиб і вшир.

Також не можна прикладати лід чи мастити йодом обпечену ділянку шкіри.