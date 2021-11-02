Как поднять давление народными средствами

Часто артериальное давление снижается у женщин во время менструации или после нее, после родов. Одним словом, после кровотечения. В организме снижается гемоглобин, проявляется анемия и самочувствие ухудшается.

Повысить гемоглобин и давление можно с помощью народных средств.

Гречка. В гречневой крупе много железа, и чтобы оно попало в организм, гречку нужно не варить, а запаривать. Вечером насыпьте крупу в термос, залейте крутым кипятком в пропорции 1:2, закройте плотно крышкой. Наутро вы получите полезную и вкусную кашу.

Свекольный сок. Используют только свежевыжатый сок, который постоял минут 25-30. Пить надо перед едой по половине стакана два раза в день. Курс — четыре недели. Но уже через неделю вы увидите эффект. Появится бодрость и исчезнет сонливость.

Лимон с медом. Средство тонизирует и повышает давление. Дарит силу и молодость. Возьмите шесть лимонов, хорошо их вымойте и перекрутите вместе с кожурой в мясорубке. Залейте 500 мл меда в стеклянную посуду. Перемешайте хорошо. Держите средство в темном прохладном месте, но не в холодильнике. Принимать смесь по 50 г три раза в день.

Во время лечения народными методами не забывайте о физических упражнениях.

Врач Борис Скачко напоминает, что у гипотоников кровь густая, то есть есть угроза образования тромбов. Поэтому при выполнении физических упражнений избегайте прыжков, бега и резких движений. Лучше всего при низком давлении – ходьба.

Обувь для этого должна быть на невысоком каблуке (до 2 см), или же это должны быть кроссовки.

Пониженное давление ничуть не лучше повышенного. При гипотонии можно повысить давление при помощи домашних средств.