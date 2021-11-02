Часто артеріальний тиск знижується у жінок під час менструації або після неї, після пологів. Одним словом, після кровотечі. В організмі знижується гемоглобін, проявляється анемія і самопочуття погіршується.

Підвищити гемоглобін і тиск можна за допомогою народних засобів.

Гречка. У гречаній крупі багато заліза, та щоб воно потрапило до організму, гречку потрібно не варити, а запарювати. Звечора насипте крупу в термос, залийте крутим окропом у пропорції 1:2, закрийте щільно кришкою. На ранок ви отримаєте корисну і смачну кашу.

Буряковий сік. Використовують тільки свіжовичавлений сік, що постояв хвилин 25-30. Пити треба перед прийомом їжі по половині склянки двічі на день. Курс – чотири тижні. Але уже за тиждень ви маєте побачити ефект. З’явиться бадьорість та зникне сонливість.

Лимон з медом. Засіб тонізує та підвищує тиск. Дарує силу і молодість. Візьміть шість лимонів, добре їх помийте і перекрутіть разом зі шкіркою у м’ясорубці. Залийте 500 мл меду в скляний посуд. Перемішайте добре. Тримайте засіб у темному прохолодному місці, але не в холодильнику. Приймати суміш по 50 г тричі на день.

Під час лікування народними засобами не забувайте про фізичні вправи.

Лікар Борис Скачко нагадує, що у гіпотоніків кров густа, тобто є загроза утворення тромбів. Отож під час виконання фізичних вправ уникайте стрибків, бігу та різких рухів. Найкраще при низькому тиску – ходьба.

Взуття для цього має бути на невисокому підборі (до 2 см), або ж це мають бути кросівки.

Знижений тиск нітрохи не кращий за підвищений. При гіпотонії можна підвищити тиск за допомогою домашніх засобів.