Знижений тиск нітрохи не краще підвищеного. Від гіпертонії є таблетки, які можна приймати на постійній основі або як швидку допомогу. З гіпотонією (зниженим тиском) все складніше.

Що можна зробити, щоб підвищити тиск, не вдаючись до ліків Фактам ICTV розповів лікар-дієтолог Борис Скачко.

– Щоб підвищити тиск швидко – випийте склянку води натщесерце, – порадив лікар. – Вода, потрапляючи в кров, збільшує її обсяг і тиск піднімається. Але ефект тримається недовго: близько години.

Організм воду не тримає, він виводить її майже відразу ж через нирки або, в спеку – через шкіру. Спосіб не підходить для постійного застосування – зношується серце.

При гіпотонії кров стає густою, серце слабшає, намагаючись перекачати цю густу масу, ось гіпоталамус і знижує тиск, щоб врятувати наш головний моторчик.

Ще один спосіб, але тільки для екстрених ситуацій, випити підсолену воду (одна чайна ложка солі на склянку води).

– Замість води можна пити невеликими порціями сік, – продовжує Борис Скачко. – Сік не тільки збільшує об’єм крові за рахунок рідини, але підживлює серце вітамінами і мінералами.

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Доктор радить пити фруктовий сік або цитрусовий, але ніяк не овочевий.

– Чого я не рекомендую категорично – піднімати тиск за допомогою чаю або кави, – каже доктор. – Кофеїн активізує мозок, який відразу ж вимагає харчування, що доставляється йому з кров’ю. Значить, серце починає працювати інтенсивніше і зношується швидше. Кров густа, ми пам’ятаємо, і щоб її перекачати, серцю потрібно працювати в більш інтенсивному режимі. У підсумку, воно знову страждає.

Підняти тиск допоможуть холодові процедури. Прохолодний душ, купання в ополонці, обтирання снігом. Але це підходить тільки тим, хто підготує свій організм до екстриму