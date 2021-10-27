Пониженное давление ничуть не лучше повышенного. От гипертонии есть таблетки, которые можно принимать на постоянной основе или в качестве скорой помощи. С гипотонией (пониженным давлением) все обстоит сложнее.

Что можно сделать, чтобы повысить давление, не прибегая к лекарствам, Фактам ICTV рассказал врач-диетолог Борис Скачко.

— Чтобы повысить давление быстро – выпейте стакан воды натощак, — посоветовал врач. – Вода, попадая в кровь, увеличивает ее объем и давление поднимается. Но эффект держится недолго: около часа.

Организм воду не держит, он выводит ее почти сразу же через почки или, в жару, через кожу. Способ не годится для постоянного применения – изнашивается сердце.

При гипотонии кровь становится густой, сердце слабеет, пытаясь перекачать эту густую массу, вот гипоталамус и понижает давление, чтобы спасти наш главный моторчик.

Еще один способ, но только для экстренных ситуаций, выпить подсоленную воду ( одна чайная ложка соли на стакан воды).

— Вместо воды можно пить небольшими порциями сок, — продолжает Борис Скачко. – Сок не только увеличивает объем крови за счет жидкости, но подпитывает сердце витаминами и минералами.

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Доктор советует пить фруктовый сок или цитрусовый, но никак не овощной.

— Чего я не рекомендую категорически – поднимать давление с помощью чая или кофе, — говорит доктор. — Кофеин активизирует мозг, который сразу же требует питания, доставляемого ему с кровью. Значит, сердце начинает работать интенсивнее и изнашивается быстрее. Кровь-то густая, мы помним, и чтобы ее перекачать, сердцу нужно работать в более интенсивном режиме. В итоге, оно снова страдает.

Поднять давление помогут холодовые процедуры. Прохладный душ, купание в проруби, обтирание снегом. Но это подходит только тем, кто подготовит свой организм к экстриму.