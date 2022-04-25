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Консультация

Как избавиться от боли в горле без лекарств: топ-5 домашних рецептов

25 апреля 2022, 11:29
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
консультация
Источник: Depositphotos

Что делать, если болит горло, а под рукой нет специальных аптечных препаратов, чтобы облегчить состояние. Консультацию по этому вопросу Фактам ICTV дала терапевт общей практики Людмила Сердюк.

— Прежде всего, следует исключить факторы, которые могли повлиять на воспаление слизистой горла: потеплее одеваться, больше отдыхать и, хотя бы временно, отказаться от курения, — советует медик.

Теплые полоскания с солью

Берем одну чайную ложку обычной соли, разводим ее в стакане теплой воды и периодически прополаскиваем горло. Важно такой раствор не глотать, чтобы не вызвать пересушивание слизистой. Соленый раствор эффективно помогает профилактике развития инфекций верхних дыхательных путей.

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Много теплого питья

Теплые, то есть не горячие, напитки с добавлением лимона, меда или и того, и другого сразу, а также травяные чаи, помогут разогнать слизь, улучшить отхаркивание и поддержать водный баланс организма.

Яблочный уксус для полоскания

Яблочный уксус издавна известен как прекрасное антибактериальное средство. Принцип приготовления прост: одна чайная ложка уксуса на стакан воды. Опять-таки, глотать такой раствор нежелательно.

Сырой чеснок

Антибактериальным, противогрибковым и противовирусным эффектом обладает обычный чеснок. При боли в горле нужно или пожевать зубчик, или пососать его в течение не менее 15 минут. Как вариант – зубчик можно мелко нашинковать и добавить в получившуюся кашицу немного меда или оливкового масла.

Мед

Прекрасно известны и антибактериальные свойства меда, который также способен остановить развитие инфекции слизистой. Просто разводим его в чае или теплой воде и принимаем внутрь. Кстати, мед также можно уверенно применять и при кашле: неполную чайную ложку меда кладем на язык и даем продукту постепенно стекать по слизистой.

 Помним также, что бороться с инфекцией и предотвращать ее развитие помогает увлажнение воздуха в помещении и поддержание в нем чистоты и свежести.

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