Что делать, если болит горло, а под рукой нет специальных аптечных препаратов, чтобы облегчить состояние. Консультацию по этому вопросу Фактам ICTV дала терапевт общей практики Людмила Сердюк.

— Прежде всего, следует исключить факторы, которые могли повлиять на воспаление слизистой горла: потеплее одеваться, больше отдыхать и, хотя бы временно, отказаться от курения, — советует медик.

Теплые полоскания с солью

Берем одну чайную ложку обычной соли, разводим ее в стакане теплой воды и периодически прополаскиваем горло. Важно такой раствор не глотать, чтобы не вызвать пересушивание слизистой. Соленый раствор эффективно помогает профилактике развития инфекций верхних дыхательных путей.

Много теплого питья

Теплые, то есть не горячие, напитки с добавлением лимона, меда или и того, и другого сразу, а также травяные чаи, помогут разогнать слизь, улучшить отхаркивание и поддержать водный баланс организма.

Яблочный уксус для полоскания

Яблочный уксус издавна известен как прекрасное антибактериальное средство. Принцип приготовления прост: одна чайная ложка уксуса на стакан воды. Опять-таки, глотать такой раствор нежелательно.

Сырой чеснок

Антибактериальным, противогрибковым и противовирусным эффектом обладает обычный чеснок. При боли в горле нужно или пожевать зубчик, или пососать его в течение не менее 15 минут. Как вариант – зубчик можно мелко нашинковать и добавить в получившуюся кашицу немного меда или оливкового масла.

Мед

Прекрасно известны и антибактериальные свойства меда, который также способен остановить развитие инфекции слизистой. Просто разводим его в чае или теплой воде и принимаем внутрь. Кстати, мед также можно уверенно применять и при кашле: неполную чайную ложку меда кладем на язык и даем продукту постепенно стекать по слизистой.

Помним также, что бороться с инфекцией и предотвращать ее развитие помогает увлажнение воздуха в помещении и поддержание в нем чистоты и свежести.