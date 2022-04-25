Що робити, якщо болить горло, а під рукою немає спеціальних аптечних препаратів, щоб полегшити стан. Консультацію з цього питання Фактам ICTV дала терапевт загальної практики Людмила Сердюк.

– Перш за все, слід виключити фактори, які могли вплинути на запалення слизової горла: тепліше одягатися, більше відпочивати і, хоча б тимчасово, відмовитися від куріння, – радить медик.

Теплі полоскання з сіллю

Беремо одну чайну ложку звичайної солі, розводимо її в склянці теплої води і періодично прополіскуємо горло. Важливо такий розчин не ковтати, щоб не викликати пересушування слизової. Солоний розчин ефективно допомагає профілактиці розвитку інфекцій верхніх дихальних шляхів.

Багато теплого пиття

Теплі, тобто не гарячі, напої з додаванням лимона, меду або і того, й іншого, а також трав’яні чаї, допоможуть розігнати слиз, поліпшити відхаркування і підтримати водний баланс організму.

Яблучний оцет для полоскання

Яблучний оцет здавна відомий як прекрасний антибактеріальний засіб. Принцип приготування простий: одна чайна ложка оцту на склянку води. Знову-таки, ковтати такий розчин небажано.

Сирий часник

Антибактеріальним, протигрибковим і противірусним ефектом володіє звичайний часник. При болю в горлі потрібно або пожувати зубчик, або посмоктати його протягом щонайменше 15 хвилин. Як варіант – зубчик можна дрібно нашаткувати і додати в отриману кашку трохи меду або оливкової олії.

Мед

Прекрасно відомі й антибактеріальні властивості меду, який також здатний зупинити розвиток інфекції слизової. Просто розводимо його в чаї або теплій воді та споживаємо. До речі, мед також можна впевнено застосовувати і при кашлі: неповну чайну ложку меду кладемо на язик і даємо продукту поступово стікати по слизовій.

Пам’ятаємо також, що боротися з інфекцією і запобігати її розвитку допомагає зволоження повітря в приміщенні та підтримання в ньому чистоти й свіжості.