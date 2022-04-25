Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Консультація

Як позбутися болю в горлі без ліків: топ-5 домашніх рецептів

25 Квітня 2022, 11:29
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
консультация
Джерело: Depositphotos

Що робити, якщо болить горло, а під рукою немає спеціальних аптечних препаратів, щоб полегшити стан. Консультацію з цього питання Фактам ICTV дала терапевт загальної практики Людмила Сердюк.

– Перш за все, слід виключити фактори, які могли вплинути на запалення слизової горла: тепліше одягатися, більше відпочивати і, хоча б тимчасово, відмовитися від куріння, – радить медик.

Теплі полоскання з сіллю

Беремо одну чайну ложку звичайної солі, розводимо її в склянці теплої води і періодично прополіскуємо горло. Важливо такий розчин не ковтати, щоб не викликати пересушування слизової. Солоний розчин ефективно допомагає профілактиці розвитку інфекцій верхніх дихальних шляхів.

Читайте також:
цвітінняАлергія на цвітіння дерев – як вберегтися від важких симптомів

Багато теплого пиття

Теплі, тобто не гарячі, напої з додаванням лимона, меду або і того, й іншого, а також трав’яні чаї, допоможуть розігнати слиз, поліпшити відхаркування і підтримати водний баланс організму.

Яблучний оцет для полоскання

Яблучний оцет здавна відомий як прекрасний антибактеріальний засіб. Принцип приготування простий: одна чайна ложка оцту на склянку води. Знову-таки, ковтати такий розчин небажано.

Сирий часник

Антибактеріальним, протигрибковим і противірусним ефектом володіє звичайний часник. При болю в горлі потрібно або пожувати зубчик, або посмоктати його протягом щонайменше 15 хвилин. Як варіант – зубчик можна дрібно нашаткувати і додати в отриману кашку трохи меду або оливкової олії.

Мед

Прекрасно відомі й антибактеріальні властивості меду, який також здатний зупинити розвиток інфекції слизової. Просто розводимо його в чаї або теплій воді та споживаємо. До речі, мед також можна впевнено застосовувати і при кашлі: неповну чайну ложку меду кладемо на язик і даємо продукту поступово стікати по слизовій.

Пам’ятаємо також, що боротися з інфекцією і запобігати її розвитку допомагає зволоження повітря в приміщенні та підтримання в ньому чистоти й свіжості.

Теги
Біль, поради лікаря
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь