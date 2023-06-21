Диетолог Лиза Ричардс объяснила, что необходимо избегать одновременного приема высоких доз меди и цинка, потому что может возникнуть реальная угроза для иммунной системы.

— Это одна из худших комбинаций, которая может привести к неблагоприятным последствиям, — считает Ричардс.

Цинк и медь сами по себе являются ценными минералами, которые можно принимать в виде добавок для лечения целого ряда проблем: от выпадения волос до заболеваний печени. Но…

Высокие дозы добавок цинка и меди могут быть опасны из-за их сложных взаимосвязей и потенциального дисбаланса. По словам Ричардс, цинк и медь конкурируют за усвоение в организме, и один может привести к дефициту другого.

Это действительно станет серьезной проблемой, если цинк вытеснит медь, которая играет жизненно важную роль в различных функциях организма, включая производство энергии, образование эритроцитов и работу иммунной системы.

— Дефицит этого минерала может привести к анемии, аномалии костей, неврологическим проблемам, нарушению иммунной функции, — перечисляет диетолог.

К счастью, есть много способов включить в свой рацион как цинк, так и медь. Главное, поговорить с врачом, прежде чем делать это, особенно если вы уже принимаете какие-либо лекарства. Ведь в сочетании многие добавки могут быть вредными.

Диетолог особо подчеркнула, что прием любых биодобавок без профессионального совета чреват рисками. Ведь ваше благополучие всегда должно быть в приоритете.

Источник: She Finds