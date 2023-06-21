Дієтологиня Ліза Річардс пояснила, що необхідно уникати одночасного вживання високих доз міді та цинку, бо може виникнути реальна загроза для імунної системи.

– Це одна з найгірших комбінацій, яка може призвести до несприятливих наслідків, – вважає Річардс.

Цинк і мідь самі по собі є цінними мінералами, які можна приймати у вигляді добавок для лікування цілої низки проблем: від випадіння волосся до захворювань печінки. Але…

Високі дози добавок цинку і міді можуть бути небезпечними через їхні складні взаємозв’язки і потенційний дисбаланс. За словами Річардс, цинк і мідь конкурують за засвоєння в організмі, і один може призвести до дефіциту іншого.

Це стане дійсно серйозною проблемою, якщо цинк витіснить мідь, яка відіграє життєво важливу роль у різних функціях організму, зокрема у виробництві енергії, утворенні еритроцитів і роботі імунної системи.

– Дефіцит цього мінералу може призвести до анемії, аномалії кісток, неврологічних проблем, порушення імунної функції, – перераховує дієтолог.

На щастя, є багато способів додати у свій раціон як цинк, так і мідь. Головне — поговорити з лікарем, перш ніж робити це, особливо якщо ви вже приймаєте будь-які ліки. Адже в поєднанні багато добавок можуть бути шкідливими.

Дієтологиня особливо наголосила, що прийом будь-яких біодобавок без професійної поради загрожує ризиками. Адже ваше благополуччя завжди має бути в пріоритеті.

Джерело: She Finds