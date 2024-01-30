Каждый из витаминов играет свою роль в поддержке организма. Однако, некоторые, при сочетании, могут нивелировать полезное действие друг друга и даже нанести вред организму.

Доктор медицины врач-натуропат Джанин Боуринг выделила три пары витаминов, которые не желательно принимать вместе.

Первая пара: витамины D и K

Оба они необходимы для здоровья, но одновременный прием грозит увеличением риска гиперкальциемии, то есть, повышением уровня кальция в крови. А это, в свою очередь, может привести к почечной недостаточности, язве желудка, двенадцатиперстной кишки, желчнокаменной болезни, панкреатиту.

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Доктор Боуринг советует принимать витамин D (преимущественно D3) утром, чтобы поддержать здоровье костей, иммунную функцию и регулировать настроение.

Витамин K принимают ближе ко сну вместе с кальцием, это способствует правильному распределению кальция в костях.

Вторая пара: магний и кальций

Врач отмечает тонкий баланс между магнием и кальцием, предостерегая от их совместного приема, поскольку эти микроэлементы конкурируют за усвоение. Стоит разделить их прием во времени.

При этом Боуринг советует магний принимать утром, чтобы поддержать метаболизм и обеспечить нормальную работу сердца в течение дня.

Третья пара: железо и кальций

Сочетание железа и кальция не рекомендуется, поскольку кальций связывается с железом, препятствуя его нормальному усвоению.

Для достижения оптимальных результатов доктор Боуринг рекомендует прочитать о ролях этих минералов и правильно распределять время их приема. Но лучше всего проконсультироваться с врачом.

Тем, кто так и не собрался к врачу, а купил витамины в аптеке, Джанин Боуринг подсказывает, что железо лучше всего принимать натощак, либо утром, либо днем. И следует помнить, кальций препятствует усвоению железа.

Сам кальций усваивается лучше всего вечером, после еды.

Джанин Боуринг отмечает, что понимание этих нюансов крайне важно для тех, кто стремится получить максимальную пользу от приема витаминов.

Источник: Джанін Боурінг