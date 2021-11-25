Панкреатит — заболевание поджелудочной железы, во время которого этот орган не может в достаточном количестве вырабатывать ферменты и гормоны. Он может прогрессировать и переходить в хроническую форму.

Семейный врач и диетолог Наталья Сидорец рассказала в комментарии Фактам ICTV о том, как нужно питаться во время панкреатита и какой диеты нужно придерживаться.

Основные причины возникновения панкреатита:

злоупотребление алкоголем;

может развиваться на фоне желчнокаменной болезни;

прием некоторых лекарственных средств (например, мочегонных).

Общие правила диеты

По словам врача, основа питания — это сбалансированный рацион. Именно благодаря этому можно избежать обострений и прогрессирования заболевания.

Во время лечения острого и хронического панкреатита необходимо придерживаться дробного питания — есть пять-шесть раз в день небольшими порциями (200-250 граммов).

Необходимо увеличить количество белка в рационе и уменьшить количество жиров и углеводов, ограничить употребление соли до 5 граммов в сутки. Также необходимо пить достаточное количество воды.

Еда должна быть теплой. Запрещено употреблять горячую и холодную пищу. Не стоит есть продукты, которые содержат большое количество клетчатки.

Питание во время обострения

Первая помощь во время обострения — голод в течение двух-трех дней. В это время необходимо пить достаточное количество негазированной воды. Суточная норма — 1,5-1,7 литра.

После того, как симптомы болезни стихнут и исчезнут болевые ощущения, нужно перейти на щадящее питание. Пациенту стоит употреблять жидкие каши, овощные супы, мясные изделия, приготовленные на пару.

Что можно есть во время панкреатита

Рассмотрим питание во время острого панкреатита (с 3 по 10 день лечения):

овощи — свекла, брокколи, картофель, сельдерей, авокадо, морковь, кабачки, брюссельская капуста, огурцы, тыква, помидоры зрелые, не кислые;

нежирные сорта мяса — куриная грудка, индейка, телятина, кролик;

рыба — минтай, треска, судак, окунь;

крупы — овсяная, рисовая, гречневая;

макаронные изделия из твердых сортов пшеницы;

фрукты — печеные яблоки и груши;

хлеб — ржаные сухарики;

нежирные молочные продукты — 1% творог, кефир, простокваша.

Какие продукты есть запрещено

По словам врача, во время лечения панкреатита запрещено употреблять:

жареную, острую, жирную пищу;

алкоголь;

мучные изделия и крупы: свежий хлеб, слоеное/сдобное тесто, ржаной хлеб, рассыпчатые каши;

овощи/грибы: болгарский перец, лук, баклажаны, репа, редька, редис, чеснок, овощные консервы, капуста белокочанная, грибы в любом виде;

шпинат, щавель, фасоль, бобы, чечевица (они могут раздражать желудочно-кишечный тракт, что грозит обострением. Бобовые могут усилить газообразование в просвете кишечника);

мясо и птица жирных сортов: утка, гусь;

полуфабрикаты, консервы, печень, почки;

жирная, копченая рыба, соленая, консервы, икра;

острые жирные сыры.

Способ приготовления: вареная, на пару, измельченная. Можно готовить пюре, паровые котлеты, пудинги, овощи на пару, вареные овощи, жидкие каши и тому подобное.

Сидорец утверждает, что такое питание также подходит для пациентов, страдающих хроническим панкреатитом.

Примеры блюд, которые можно приготовить во время панкреатита

Примерное меню диеты во время панкреатита:

Завтрак: паровая котлета из куриного филе, тыквы, сыра и моркови, кабачки на пару и овсянка на воде, компот из сухофруктов.

Второй завтрак: творог 1% с обезжиренным йогуртом.

Обед: перловая каша на воде, котлета с овощами на пару.

Полдник: печеное яблоко и травяной чай.

Ужин: сваренный картофель, куриная котлета на пару и кисель.