Панкреатит – захворювання підшлункової залози, під час якого цей орган не може в достатній кількості виробляти ферменти та гормони. Він може прогресувати і переходити у хронічну форму.

Сімейний лікар та дієтолог Наталя Сидорець розповіла у коментарі Фактам ICTV про те, як потрібно харчуватися під час панкреатиту та якої дієти варто дотримуватися.

Основні причини виникнення панкреатиту:

зловживання алкоголем;

може розвиватися на тлі жовчнокам’яної хвороби;

прийом деяких лікарських засобів (наприклад, сечогінних).

Загальні правила дієти

За словами лікаря, основа харчування – це збалансований раціон. Саме завдяки цьому можна уникнути загострень і прогресування захворювання.

Тобто під час лікування гострого та хронічного панкреатиту необхідно дотримуватися дробового харчування – їсти п’ять-шість разів на день невеликими порціями (200-250 грамів).

Необхідно збільшити кількість білка в раціоні та зменшити кількість жирів і вуглеводів, обмежити вживання солі до 5 грамів на добу. Також необхідно пити достатню кількість води.

Їжа повинна бути теплою. Заборонено вживати гарячу та холодну їжу. Не варто їсти продукти, які містять велику кількість клітковини.

Харчування під час загострення

Перша допомога під час загострення – голод протягом двох-трьох днів. У цей час необхідно пити достатню кількість негазованої води. Добова норма – 1,5-1,7 літра.

Після того, як симптоми хвороби стихнуть і зникнуть больові відчуття, можна перейти на щадне харчування. Пацієнту варто вживати рідкі каші, овочеві супи, м’ясні вироби, приготовані на пару.

Що можна їсти під час панкреатиту

Розглянемо харчування під час гострого панкреатиту (з 3 до 10 дня лікування):

овочі – буряк, броколі, картопля, селера, авокадо, морква, кабачки, брюссельська капуста, огірки, гарбуз, помідори зрілі, не кислі;

нежирні сорти м’яса – куряча грудка, індичка, телятина, кролик;

риба – минтай, тріска, судак, окунь;

крупи – вівсяна, рисова, гречана;

макаронні вироби з твердих сортів пшениці;

фрукти – печені яблука та груші;

хліб – житні сухарики;

нежирні молочні продукти – 1% сир, кефір, кисле молоко.

Спосіб приготування: варена, на пару, подрібнена. Можна готувати пюре, парові котлети, пудинги, овочі на пару, варені овочі, рідкі каші тощо.

Які продукти їсти заборонено

За словами лікаря, під час лікування панкреатиту заборонено вживати:

смажену, гостру, жирну їжу;

алкоголь;

борошняні вироби та крупи: свіжий хліб, листкове/здобне тісто, житній хліб, розсипчасті каші;

овочі/гриби: болгарський перець, цибуля, баклажани, ріпа, редька, редис, часник, овочеві консерви, капуста білокачанна, гриби в будь-якому вигляді, шпинат, щавель, квасоля, боби, сочевиця (вони можуть подразнювати шлунково-кишковий тракт, що загрожує загостренням. Бобові можуть посилити газоутворення в просвіті кишечника);

м’ясо і птиця жирних сортів: качка, гусак;

напівфабрикати, консерви, печінка, нирки;

жирна, копчена, солона риба, консерви, ікра;

гострі жирні сири.

Сидорець стверджує, що таке харчування також підходить для пацієнтів, які страждають хронічним панкреатитом.

Приклади страв, які можна приготувати під час панкреатиту

Приблизне меню дієти під час панкреатиту:

Сніданок: парова котлета з курячого філе, гарбуза, сиру та моркви, кабачки на пару та вівсянка на воді, компот із сухофруктів.

Другий сніданок: творог 1% зі знежиреним йогуртом.

Обід: перлова каша на воді, котлета з овочами на пару.

Полуденок: печене яблуко та трав’яний чай.

Вечеря: зварена картопля, куряча котлета на пару та кисіль.