Острый фаринготонзиллит (ангина) — инфекционное заболевание, вызывающее воспаление небных миндалин, слизистой оболочки горла и лимфаденоидного глоточного кольца. Ныне это одно из самых распространенных заболеваний ЛОР-органов, что может возникать как у детей, так и у взрослых в любом возрасте.

Врач-терапевт Мария Тимченко рассказала Фактам ICTV о том, какие существуют виды ангины и как ее можно вылечить.

Причины возникновения

Основной причиной возникновения ангин являются вирусы и бактерии, иногда грибки. Чаще всего среди вирусов наблюдаются аденовирусы, риновирус, коронавирус, вирусы гриппа и парагриппа, Коксаки А и тому подобное. Вирусные формы острого тонзиллита преобладают у детей до 3 лет, после 5 лет учащаются бактериальные формы.

Среди бактериальных возбудителей тонзиллит в основном вызывают стрептококки и стафилококки.

Ангина передается воздушно-капельным путем: во время общения, использования общих предметов быта. Часто заболевание вызывают свои же бактерии, которые живут в горле здорового человека, не причиняя вреда, но активизируются и становятся патогенными под влиянием таких факторов, как переохлаждение организма, ослабление иммунитета, попадание вируса.

Существуют такие виды ангины:

катаральная — поверхностное поражение миндалин. Проявляется повышением температуры тела до 38 °C, болью в горле, дискомфортом в шее;

— поверхностное поражение миндалин. Проявляется повышением температуры тела до 38 °C, болью в горле, дискомфортом в шее; лакунарная и фолликулярная — сопровождается высокой температурой до 39-40 °C, болью в горле и в области подчелюстных лимфатических узлов, головной болью, слабостью, повышенным потоотделением;

— сопровождается высокой температурой до 39-40 °C, болью в горле и в области подчелюстных лимфатических узлов, головной болью, слабостью, повышенным потоотделением; фибринозная — характеризуется наличием беловато-желтого налета на миндалинах, увеличенными и болезненными шейными лимфатическими узлами и выраженными признаками интоксикации — повышенная температура, слабость, головная боль, тошнота;

— характеризуется наличием беловато-желтого налета на миндалинах, увеличенными и болезненными шейными лимфатическими узлами и выраженными признаками интоксикации — повышенная температура, слабость, головная боль, тошнота; флегмонозная — гнойное воспаление миндалин. Могут возникать боль в горле во время разговора и глотания, выраженные признаки интоксикации — температура у больного повышается до 39-40 °C. Этому виду ангины подвержены люди от 15 до 40 лет.

— гнойное воспаление миндалин. Могут возникать боль в горле во время разговора и глотания, выраженные признаки интоксикации — температура у больного повышается до 39-40 °C. Этому виду ангины подвержены люди от 15 до 40 лет. некротическая — глубокое поражение миндалин, во время которого они покрываются серым, зеленым, желтым налетом с пористой поверхностью, плотным вследствие пропитывания фибрином. Состояние человека тяжелое: стойкая лихорадка (39-41 °C), признаки спутанности сознания, постоянная рвота.

Лечение ангины

По словам врача, диагноз ангина ставят на основе симптомов и осмотра врача. Но иногда могут потребоваться и дополнительные обследования — общий анализ крови, мазок из носа и зева.

— Лечение ангины необходимо начать чем раньше, и терапия во время заболевания всегда комплексная, — говорит Тимченко.

Обязательное условие — это полный покой в рамках постельного режима. Из рациона лучше убрать продукты, которые могут механически травмировать слизистую. В случае отсутствия аппетита лучше не заставлять себя кушать. Также запрещено употреблять горячую пищу. В то же время мороженое есть можно, потому что оно снимет отек и уменьшит боль.

Также необходимо пить достаточное количество теплой жидкости, чтобы помочь организму восстановить водный баланс.

Антибиотики во время ангины

Врач может назначить противовоспалительные средства, чтобы уменьшить отечность и болезненность в горле, в течение трех дней. К таким препаратам относятся:

парацетамол в дозе 500 мг, по 1-2 таблетки на один прием, максимально за сутки можно принять 6 таблеток, каждые 4 часа;

в дозе 500 мг, по 1-2 таблетки на один прием, максимально за сутки можно принять 6 таблеток, каждые 4 часа; ибупрофен в дозе 400 мг, по 1 таблетке на прием, максимально 4 таблетки в сутки, каждые 6 часов;

в дозе 400 мг, по 1 таблетке на прием, максимально 4 таблетки в сутки, каждые 6 часов; нимесил в дозе 100 мг, по 1 пакетику на прием, максимум 3 пакетика в сутки, каждые 8 часов.

Регулярное полоскание горла поможет очистить ротовую полость и миндалины от пробок и налета. Терапевт не рекомендует использовать растворы со спиртом, потому что они способны химически раздражать слизистую, иногда приводя к ожогам.

Антибактериальные препараты используются только по назначению врача, учитывая возраст человека, аллергические реакции, предварительный прием этих препаратов и тяжесть заболевания.

Во время средней степени тяжести препараты используются в таблетках. Специалист может назначить пенициллины, цефалоспорины и макролиды. Тяжелые случаи всегда лечатся в инфекционном стационаре.

Врач подчеркнула, что необоснованный прием антибиотиков не улучшает состояние, не сокращает длительность лечения и не профилактирует осложнения. Он может вызвать ассоциированную диарею и антибиотикорезистентность.

Однако не стоит избегать назначения врачом антибиотикотерапии, потому что несвоевременное лечение может привести к различным как местным осложнениям, в виде перитонзиллярного абсцесса, так и осложнений сердца, почек и суставов.