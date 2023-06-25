Опытный врач-аллерголог, совладелец одной из столичных клиник аллергологии и иммунологии, вице-президент Ассоциации аллергологии Украины, профессор Лилия Романюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, чем чревато самолечение сезонной и пищевой аллергии.

— Важно понимать, что для предотвращения и лечения аллергических заболеваний не следует слепо доверять рекламе, самостоятельно назначать себе лечение, ориентируясь только на советы из интернета, — отметила Лилия Романюк.

По ее словам, антигистаминные препараты первого и второго поколения были внедрены несколько десятилетий назад и, кроме лечебного действия, имеют определенные побочные реакции и противопоказания.

Особенно надо быть осторожным пожилым людям, а также пациентам, которые имеют патологии печени и почек, сахарный диабет и проблемы сердечно-сосудистой системы. Только опытный врач сможет рекомендовать наиболее подходящий препарат и подберет дозировку.

Лилия Романюк объяснила, что в передовых современных клиниках аллергологии уже внедрен не только комплексный подход к лечению аллергии, но и разработан интегрированный подход к вопросу здоровья человека.

По словам медика, аллергология часто имеет смежные точки соприкосновения с другими специальностями — дерматологией, иммунологией, вакцинацией, гастроэнтерологией, психосоматикой и другими.

— Это позволяет нам принимать как детей, так и взрослых, используя современные методы функциональной и лабораторной диагностики и лечить аллергию комплексно, — говорит врач.

Последние двадцать лет медики и ученые отмечают, что распространение аллергии и в дальнейшем будет прогрессировать быстрыми темпами. Согласно прогнозам ВОЗ, к 2050 году почти каждый второй человек будет иметь те или иные проявления аллергии.

По словам Лилии Романюк, среди главных причин распространения аллергии:

загрязненность воздуха и воды;

несбалансированное питание;

широкое использование бытовых химических средств;

малоактивный образ жизни.

Например, аллергией от амброзии в странах Европы ближайшие 20-30 лет будет страдать почти вдвое больше людей — с 33 до 77 млн человек.

Непростая ситуация в мире и с бронхиальной астмой — от нее страдают почти 400 млн человек. Но самое страшное то, что ежегодно от этой болезни погибает более 400 тыс. больных и это во времена, когда от этой болезни есть действенные лекарства.

— Такая высокая смертность обусловлена тем, что больные не всегда понимают, что уже имеют этот недуг и не вовремя обращаются за квалифицированной медицинской помощью или не выполняют рекомендации врачей, — отметила аллерголог.

Что же касается не менее распространенного атопического дерматита, то в большинстве случаев он сопровождается аллергическим ринитом и бронхиальной астмой. Это, так называемая, атопическая триада.

Лилия Романюк отметила, что именно в лечении этих заболеваний ученые и медики за последние годы значительно продвинулись в разработке и применении современных методов лечения.

По словам специалиста, одни из лучших на сегодня методов диагностики аллергии — это патч-тестирование, дыхательный тест FeNO, спирометрия, кожное прик-тестирование, ALEX²-тестирование, персональный паспорт аллергии, дермоскан, УЗИ-диагностика.