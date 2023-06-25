Досвідчена лікарка-алерголог, співвласниця однієї зі столичних клінік алергології та імунології, віцепрезидентка Асоціації алергології України, професорка Лілія Романюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, чим загрожує самолікування сезонної та харчової алергії.

– Важливо розуміти, що для запобігання та лікування алергічних захворювань не слід сліпо довіряти рекламі, самостійно призначати собі лікування, орієнтуючись лише на поради з інтернету, – зазначила Лілія Романюк.

За її словами, антигістамінні препарати першого та другого покоління були впроваджені кілька десятиліть тому і, окрім лікувальної дії, мають певні побічні реакції та протипоказання.

Особливо треба бути обережним людям похилого віку, а також пацієнтам, які мають патології печінки та нирок, цукровий діабет і проблеми серцево-судинної системи. Тільки досвідчений лікар зможе рекомендувати найбільш підходящий препарат і підбере дозування.

Лілія Романюк пояснила, що в передових сучасних клініках алергології вже впроваджено не тільки комплексний підхід до лікування алергії, а й розроблено інтегрований підхід до питання здоров’я людини.

За словами медика, алергологія часто має суміжні точки дотику з іншими спеціальностями – дерматологією, імунологією, вакцинацією, гастроентерологією, психосоматикою та іншими.

– Це дає нам змогу приймати як дітей, так і дорослих, використовуючи сучасні методи функціональної та лабораторної діагностики та лікувати алергію комплексно, – каже лікарка.

Останні двадцять років медики та науковці відзначають, що поширення алергії й надалі прогресуватиме швидкими темпами. Згідно з прогнозами ВООЗ, до 2050 року майже кожна друга людина матиме ті чи інші прояви алергії.

За словами Лілії Романюк, серед головних причин поширення алергії:

забрудненість повітря та води;

незбалансоване харчування;

широке використання побутових хімічних засобів;

малоактивний спосіб життя.

Наприклад, на алергію від амброзії в країнах Європи найближчі 20-30 років страждатиме майже вдвічі більше людей – з 33 до 77 млн осіб.

Непроста ситуація у світі і з бронхіальною астмою – від неї страждають майже 400 млн осіб. Але найстрашніше те, що щороку від цієї хвороби гине понад 400 тис. хворих і це за часів, коли від цієї хвороби є дієві ліки.

– Така висока смертність зумовлена тим, що хворі не завжди розуміють, що вже мають цю недугу, і невчасно звертаються по кваліфіковану медичну допомогу або ж не виконують рекомендацій лікарів, – зауважила алерголог.

Що ж до не менш поширеного атопічного дерматиту, то в більшості випадків він супроводжується алергічним ринітом та бронхіальною астмою. Це, так звана, атопічна тріада.

Лілія Романюк зазначила, що саме в лікуванні цих захворювань науковці та медики за останні роки значно просунулися в розробці та застосуванні сучасних методів лікування.

За словами фахівчині, одні з найкращих на сьогодні методів діагностики алергії – це патч-тестування, дихальний тест FeNO, спірометрія, шкірне прик-тестування, ALEX²-тестування, персональний паспорт алергії, дермоскан, УЗД-діагностика.