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За порадами з інтернету: лікарка пояснила, чим загрожує самолікування сезонної та харчової алергії

25 Червня 2023, 10:44
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
алергія
Джерело: Depositphotos

Досвідчена лікарка-алерголог, співвласниця однієї зі столичних клінік алергології та імунології, віцепрезидентка Асоціації алергології України, професорка Лілія Романюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, чим загрожує самолікування сезонної та харчової алергії.

– Важливо розуміти, що для запобігання та лікування алергічних захворювань не слід сліпо довіряти рекламі, самостійно призначати собі лікування, орієнтуючись лише на поради з інтернету, – зазначила Лілія Романюк.

За її словами, антигістамінні препарати першого та другого покоління були впроваджені кілька десятиліть тому і, окрім лікувальної дії, мають певні побічні реакції та протипоказання.

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Особливо треба бути обережним людям похилого віку, а також пацієнтам, які мають патології печінки та нирок, цукровий діабет і проблеми серцево-судинної системи. Тільки досвідчений лікар зможе рекомендувати найбільш підходящий препарат і підбере дозування.

Лілія Романюк пояснила, що в передових сучасних клініках алергології вже впроваджено не тільки комплексний підхід до лікування алергії, а й розроблено інтегрований підхід до питання здоров’я людини.

За словами медика, алергологія часто має суміжні точки дотику з іншими спеціальностями – дерматологією, імунологією, вакцинацією, гастроентерологією, психосоматикою та іншими.

– Це дає нам змогу приймати як дітей, так і дорослих, використовуючи сучасні методи функціональної та лабораторної діагностики та лікувати алергію комплексно, – каже лікарка.

Останні двадцять років медики та науковці відзначають, що поширення алергії й надалі прогресуватиме швидкими темпами. Згідно з прогнозами ВООЗ, до 2050 року майже кожна друга людина матиме ті чи інші прояви алергії.

За словами Лілії Романюк, серед головних причин поширення алергії:

  • забрудненість повітря та води;
  • незбалансоване харчування;
  • широке використання побутових хімічних засобів;
  • малоактивний спосіб життя.

Наприклад, на алергію від амброзії в країнах Європи найближчі 20-30 років страждатиме майже вдвічі більше людей – з 33 до 77 млн осіб.

Непроста ситуація у світі і з бронхіальною астмою – від неї страждають майже 400 млн осіб. Але найстрашніше те, що щороку від цієї хвороби гине понад 400 тис. хворих і це за часів, коли від цієї хвороби є дієві ліки.

– Така висока смертність зумовлена тим, що хворі не завжди розуміють, що вже мають цю недугу, і невчасно звертаються по кваліфіковану медичну допомогу або ж не виконують рекомендацій лікарів, – зауважила алерголог.

Що ж до не менш поширеного атопічного дерматиту, то в більшості випадків він супроводжується алергічним ринітом та бронхіальною астмою. Це, так звана, атопічна тріада.

Лілія Романюк зазначила, що саме в лікуванні цих захворювань науковці та медики за останні роки значно просунулися в розробці та застосуванні сучасних методів лікування.

За словами фахівчині, одні з найкращих на сьогодні методів діагностики алергії – це патч-тестування, дихальний тест FeNO, спірометрія, шкірне прик-тестування, ALEX²-тестування, персональний паспорт алергії, дермоскан, УЗД-діагностика.

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Алергія Лікування алергії поради лікаря Сезонна алергія
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