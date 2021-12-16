Боли в спине – проблема со здоровьем, от которой не застрахован никто. Они могут возникать по разным причинам – травмы, переломы, ревматологические заболевания. Но наиболее распространенные факторы – следствие остеохондроза, протрузий и грыж.

Какие обезболивающие таблетки нужно пить при болях в спине, Фактам ICTV рассказала врач-невролог Мария Боднар.

– Остеохондроз, протрузии и грыжи могут приводить к ущемлению нервных корешков, как следствие – возникает боль в спине, – говорит Мария Боднар.

По словам специалиста, это простреливающая боль, которая может быть локальной, а также отдавать в одну из конечностей. Обычно она очень сильная, поэтому человек не может ее терпеть, и должен немедленного обратиться к специалисту за помощью.

Причины болей в спине

Как объясняет Мария Боднар, склонность к болям в спине развивается постепенно. На это влияет, с одной стороны, малоподвижный образ жизни, сидячая работа, из-за которой развивается неправильная осанка, с другой – физически тяжелая работа, предполагающая постоянный подъем разных предметов.

То есть от них не застрахованы как офисные работники, так и грузчики, а также люди, которые ходят в спортзал и постоянно поднимают там железо во время тренировок. Несмотря на то, что склонность формируется постепенно, боли в спине могут давать о себе знать внезапно.

– Они усиливаются во время физических нагрузок, наклонов, подъема тяжелого, – добавляет врач-невролог.

Что делать при боли в спине

Если человека начала беспокоить боль в спине, ему рекомендуется не шутить с этим, а сразу обратиться к врачу.

– Он проведет обследование и выпишет лечебные препараты – таблетки, гели или мази, – объясняет Мария Боднар.

Кроме того, больному могут рекомендоваться физиопроцедуры, лечебный массаж, мануальная терапия, иглоукалывание. Но с этим также следует быть осторожными и детально изучать причину и течение заболевания.

В то же время игнорировать боль не стоит, ведь это может привести к серьезным последствиям для здоровья.

– Проблемы со здоровьем, о которых сигнализирует боль в спине, могут привести к потере чувствительности в конечности, силы, человек не сможет банально передвигаться, работать, – говорит специалист.

Также на поздних стадиях это уже не лечится препаратами, человеку может понадобиться хирургическое вмешательство.

Важно знать, что эта проблема остается с человеком на всю жизнь.

– Если есть какие-то изменения, о которых свидетельствует боль в спине, они необратимы. Их нельзя вылечить. Можно только убрать симптоматику, но с течением времени ситуация может повториться. Это залечивается на определенный период, – добавляет Мария Боднар.

Какие таблетки пить при болях в спине

Если у человека резко заболела спина и боль невыносима, можно выпить обезболивающее, чтобы облегчить состояние.

Быстро помочь могут обезболивающие из группы нестероидных противовоспалительных препаратов. Речь идет о Диклофенаке, Нимесулиде, Дексалгине. С помощью них можно разово убрать боль, но потом все равно идти к врачу.

Во время болей в спине можно применять гели и мази. Они имеют те же действующие вещества, что и таблетки, но работают местно. К примеру, можно использовать Фастум Гель, Диклофенак, Кетонал, Нимид, Диклосан, Финалгель.

– Несмотря на то, что эти таблетки, мази и гели можно свободно приобрести в аптеке, заниматься самолечением не стоит. Пить или наносить их самостоятельно можно только во время повторного инцидента, когда человек побывал у врача, был осмотрен и получил рекомендации по лечению, — комментирует Мария Боднар.

Профилактика болей в спине

Здоровая спина – залог активности и полноценной жизни, именно поэтому следует придерживаться ряда рекомендаций.

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