Болі у спині – проблема зі здоров’ям, від якої не застрахований ніхто. Вони можуть виникати з різних причин – травми, переломи, ревматологічні захворювання. Але найпоширеніші фактори – наслідок остеохондрозу, протрузій та гриж.

Які знеболювальні таблетки треба пити під час болів у спині, Фактам ICTV розповіла лікар-невролог Марія Боднар.

– Остеохондроз, протрузії та грижі можуть призводити до защемлення нервових корінців, як наслідок – виникає біль у спині, – говорить Марія Боднар.

За словами фахівця, це прострілюючий біль, який може бути локальним, а також віддавати в одну із кінцівок. Зазвичай він дуже сильний, через що людина не може його витерпіти, а потребує негайного звернення до фахівця та лікування.

Причини болю у спині

Як пояснює Марія Боднар, схильність до болів у спині розвивається поступово. На це впливає, з одного боку, малорухливий спосіб життя, сидяча робота, через яку розвивається неправильна постава, з іншого – фізично важка робота, яка передбачає постійне підіймання різних предметів.

Тобто від них не застраховані як офісні працівники, так і вантажники, а також ті, хто ходить до спортзалу та підіймає там залізо під час тренувань. Попри те, що схильність формується поступово, біль у спині може давати про себе знати раптово.

– Він посилюється під час фізичних навантажень, нахилів, підйому важкого, – додає лікар-невролог.

Що робити під час болю у спині

Якщо людину почав турбувати біль у спині, їй рекомендується не жартувати з цим, а одразу звернутися до лікаря.

– Він проведе обстеження та випише лікувальні препарати – таблетки, гелі чи мазі, – пояснює Марія Боднар.

Окрім цього, хворому можуть рекомендуватися фізіопроцедури, лікувальний масаж, мануальна терапія, голковколювання. Але з цим також треба бути обережними і детально вивчати причину та перебіг захворювання.

Водночас ігнорувати біль не варто, адже це може призвести до серйозних наслідків для здоров’я.

– Проблеми зі здоров’ям, про які сигналізує біль у спині, можуть призвести до втрати чутливості у кінцівці, сили, людина не зможе банально пересуватися, працювати, – говорить фахівець.

Також на пізніх стадіях це вже не лікується препаратами, людині може знадобитися хірургічне втручання.

Важливо знати, що ця проблема залишається з людиною на все життя.

– Якщо є якісь зміни, про які свідчить біль у спині, вони незворотні. Їх не можна вилікувати. Можна лише прибрати симптоматику, але з часом ситуація може повторитися. Це заліковується на певний період, – додає Марія Боднар.

Які таблетки пити під час болів у спині

Якщо у людини різко заболіла спина і біль нестерпний, можна випити знеболювальне, щоб полегшити стан.

Швидко допомогти можуть знеболювальні із групи нестероїдних протизапальних препаратів. Йдеться про Диклофенак, Німесулід, Дексалгін. За допомогою них можна разово прибрати біль, але потім все одно йти до лікаря.

Під час болів у спині також можна застосовувати гелі та мазі. Вони мають ті ж діючі речовини, що й таблетки, але працюють місцево. Наприклад, можна використовувати Фастум Гель, Диклофенак, Кетонал, Німід, Диклосан, Фіналгель.

– Попри те, що ці таблетки, мазі та гелі можна вільно придбати в аптеці, займатися самолікуванням не варто. Пити чи наносити їх самостійно можна лише під час повторного інциденту, коли перед цим людина побувала у лікаря, була оглянута та отримала рекомендації щодо лікування, – коментує Марія Боднар.

Профілактика болів у спині

Здорова спина – запорука активності та повноцінного життя, саме тому варто дотримуватися низки рекомендацій.

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