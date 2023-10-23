Регулярный уход за зубами — один из главных факторов здоровья ротовой полости. Особенно если у человека есть зубные протезы.

Поэтому сегодня стоматолог Елена Прудка объясняет Фактам ICTV, для чего их устанавливают, нужно ли снимать на ночь зубные протезы, и вообще, как правильно за ними ухаживать.

Зубные протезы — что это

Многие считают, что зубные протезы нужны только для того, чтобы искренне улыбаться и иметь привлекательный вид. Это правда, хотя и не вся.

Сейчас смотрят

Кариес, проблемы десен, гормональные изменения организма, травмы, хронические заболевания и другие процессы приводят к деформации костной ткани зубочелюстной системы. Можно ли предотвратить это?

— Конечно, с помощью современных методов стоматологии. Использование специальных конструкций (вставок, коронок, мостов, зубных протезов и т.д.) позволяет эффективно и доступно восстановить функции зубочелюстного аппарата и улучшить качество жизни, — говорит врач.

Какие бывают зубные протезы

Существует несколько типов зубных протезов.

Частично съемные. Их фиксируют с помощью кламмеров или аттачментов. Этот вариант подходит, если у пациента есть хотя бы несколько здоровых зубов.

Условно-съемные. Такой способ предполагает конструкцию, которую устанавливает и может снять только специалист-ортопед в стоматологическом кабинете.

Полностью съемные протезы, имеющие специальные присоски или кламмеры, позволяют пациенту легко снимать их и самостоятельно устанавливать обратно.

Эти конструкции подходят для тех, кто потерял не только отдельные зубы, но и имеет проблемы челюстей и десен.

Протезы на телескопических коронках — это разновидность съемных протезов, которые состоят из двух частей. Их применяют, когда нет необходимости делать огромный съемный протез, но несъемный нельзя уже никак прикрепить.

Надо ли снимать зубные протезы на ночь?

Это зависит от каждой конкретной ситуации: некоторые пациенты чувствуют себя комфортнее с ними, другим они мешают во время сна.

— Поэтому однозначного ответа и рекомендаций относительно того, стоит ли оставлять протезы на ночь, у стоматологов нет, — говорит Елена Прудка.

По ее словам, если нет проблем слизистой оболочки, съемные протезы можно оставить даже ночью, челюсти будут поддерживать друг друга.

Если есть дискомфорт слизистой оболочки, кровотечение или зуд десен, протезы рекомендуется снимать на ночь.

Однако, в любом случае, надо помнить, что вредные бактерии размножаются в ротовой полости, особенно под протезами. Поэтому гигиенические процедуры, по крайней мере после еды, никому не помешают.

Как очистить съемные протезы в домашних условиях

Механический способ. Для этого подойдут специальные средства для ухода за зубными протезами — мягкие щетки и жидкость.

— Ни в коем случае нельзя использовать обычную зубную пасту, потому что абразивы, входящие в ее состав, разрушают поверхность зубных протезов, — предостерегает стоматолог.

Химический способ — таблетки или порошковый концентрат на основе пероксида, которые устраняют зубной налет в течение 15 минут.