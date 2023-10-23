Регулярний догляд за зубами – один з головних факторів здоров’я ротової порожнини. Особливо якщо людина має зубні протези.

Тож сьогодні стоматолог Олена Прудка пояснює Фактам ICTV, для чого їх встановлюють, чи потрібно знімати на ніч зубні протези, і взагалі, як правильно за ними доглядати.

Зубні протези – що це

Багато хто вважає, що зубні протези потрібні лише для того, щоб щиро усміхатися та мати привабливий вигляд. Це правда, хоча й не вся.

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Карієс, проблеми ясен, гормональні зміни організму, травми, хронічні захворювання та інші процеси призводять до деформації кісткової тканини зубощелепної системи. Чи можна запобігти цьому?

– Звісно, за допомогою сучасних методів стоматології. Використання спеціальних конструкцій (вставок, коронок, мостів, зубних протезів тощо) дозволяє ефективно та доступно відновити функції зубощелепного апарату та покращити якість життя, – каже лікарка.

Які бувають зубні протези

Існує кілька типів зубних протезів.

Частково знімні. Їх фіксують за допомогою кламерів або атачментів. Цей варіант підходить, якщо у пацієнта є хоча б декілька здорових зубів.

Умовно-знімні. Такий спосіб передбачає конструкцію, яку встановлює та може зняти лише фахівець-ортопед у стоматологічному кабінеті.

Повністю знімні протези зі спеціальними присосками або кламерами, що дозволяють пацієнту легко знімати їх та самостійно встановлювати назад.

Ці конструкції підходять для тих, хто втратив не лише окремі зуби, а й має проблеми щелеп та ясен.

Протези на телескопічних коронках – це різновид знімних протезів, які складаються з двох частин. Їх застосовують, коли немає необхідності робити величезний знімний протез, але незнімний не можна вже ніяк прикріпити.

Чи треба знімати зубні протези на ніч?

Це залежить від кожної конкретної ситуації: деякі пацієнти почуваються комфортніше з ними, іншим вони заважають під час сну.

– Тож однозначної відповіді та рекомендацій щодо того, чи варто залишати протези на ніч, у стоматологів немає, – каже Олена Прудка.

За її словами, якщо немає проблем зі слизовою оболонкою, знімні протези можна залишити навіть вночі, щелепи підтримуватимуть одна одну.

Якщо є дискомфорт слизової оболонки, кровотеча або свербіння ясен, протези рекомендується знімати на ніч.

Однак, у будь-якому разі, треба пам’ятати, що шкідливі бактерії розмножуються у ротовій порожнині, особливо під протезами. Тож гігієнічні процедури, принаймні після їжі, нікому не завадять.

Як очистити знімні протези в домашніх умовах

Механічний спосіб. Для цього підійдуть спеціальні засоби для догляду за зубними протезами – м’які щітки та рідина.

– В жодному разі не можна використовувати звичайну зубну пасту, тому що абразиви, що входять до її складу, руйнують поверхню зубних протезів, – застерігає стоматолог.

Хімічний спосіб – таблетки або порошковий концентрат на основі пероксиду, які усувають зубний наліт протягом 15 хв.