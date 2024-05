21-летняя американка забеременела в 13 раз, но пережила девять выкидышей. Сейчас женщина ожидает рождения одного ребенка из двойни.

Шейси Джейн впервые забеременела в 14 лет, после первого полового акта. Однако тогда произошел выкидыш.

С тех пор женщина рожала дважды, у нее есть дочери: трехлетняя Эмбер и годовалая Фелисити.

I had nine miscarriages by 21 years old — and now I’m pregnant for the 13th time https://t.co/PxzvV1QDWg via @nypost

