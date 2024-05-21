21-летняя американка забеременела в 13 раз, но пережила девять выкидышей. Сейчас женщина ожидает рождения одного ребенка из двойни.

Как проходили беременности

Шейси Джейн впервые забеременела в 14 лет, после первого полового акта. Однако тогда произошел выкидыш.

С тех пор женщина рожала дважды, у нее есть дочери: трехлетняя Эмбер и годовалая Фелисити.

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I had nine miscarriages by 21 years old — and now I’m pregnant for the 13th time https://t.co/PxzvV1QDWg via @nypost — Ганна І. (@anni4ka2022) May 21, 2024

За семь лет Шейси потеряла еще девять детей.

Сейчас американка на 31-й неделе беременности, у нее должен родиться ребенок в июле этого года. Еще на шестой неделе этой беременности Шейси потеряла одного из двойни. Она назвала нерожденного Нивис.

Врачам до сих пор не удалось найти причину многочисленных выкидышей.

Как женщина относится к этому

Молодая мать делится, что не теряет надежды и чувствует связь со всеми своими детьми.

— Моим первым ребенком был ангел. Я люблю их всех и до сих пор называю своими детьми, — говорит Шейси.

Женщина рассказывает, что все ее нерожденные дети имеют имена.

Как родились две дочери

После нескольких выкидышей Шейси все же снова забеременела. Следовательно, в феврале 2021 году родилась Эмбер.

Первая девочка родилась на сроке 36 недель и 5 дней из-за преэклампсии (состояние, когда возникает неконтролируемое высокое давление и большое количество белка в моче). Ее вес был 2,2 кг.

В июле 2022 года Шейси родила Фелисити. Во время этой беременности у женщины также развилась преэклампсия, но обошлось без серьезных осложнений. Вес новорожденной был 3 кг.

Сейчас женщина готовится к родам в июле.