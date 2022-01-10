По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), более 22 млн детей во всем мире пропустили первую дозу вакцины против кори в 2020 году. Это на 3 млн больше, чем 2019 год, и представляет самый большой рост пропущенных доз за 20 лет.

Корь – это инфекционное заболевание, которое характеризуется общей интоксикацией, высокой температурой, поражением слизистых оболочек глаз, дыхательных путей, сопровождается сыпью.

Корь опасна развитием осложнений со стороны:

дыхательной системы – пневмония, ларингит, ларинготрахеит

нервной системы — менингит, энцефалит

желудочно-кишечного тракта

Корь является высококонтагиозным заболеванием, поэтому для предотвращения вспышек этой инфекции требуется высокий уровень вакцинации. Приблизительно 95% населения должны быть вакцинированы против кори, чтобы достичь коллективного иммунитета.

Об опасных последствиях этой тенденции и о том, что можно сделать для ее предотвращения рассказали два авторитетных эксперта — декан Йельской школы общественного здравоохранения Стен Вермунд и директор Йельского института глобального здравоохранения Саад Омер.

— Среди респираторных вирусов корь опаснее большинства других. Она имеет более высокий уровень смертности и осложнений, и только по этим причинам мы встревожены, — сказал Стен Вермунд.

По его словам, всякий раз, когда появляются слухи о том, что вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи вызывают аутизм, многие родители прекращают вакцинацию, и корь снова возвращается.

— Мы не беспомощные наблюдатели. У нас есть действительно эффективная вакцина. Проблема заключается в политической приверженности, ресурсах и пропускной способности системы общественного здравоохранения, которая пытается бороться с Covid-19, — говорит Саад Омер.

Он отметил, что во время следующей пандемии нужно сделать наши системы иммунизации и наши системы здравоохранения в целом более устойчивыми. Мир должен предвидеть такие вещи.

Ведь из-за нарушения вакцинации против кори в Западной Африке от лихорадки Эбола погибло больше детей, чем от самой инфекции. Поэтому нужно выйти из замкнутого круга реактивности и ожидать повторения подобных всплесков.

Источник: YaleNews