По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), более 22 млн детей во всем мире пропустили первую дозу вакцины против кори в 2020 году. Это на 3 млн больше, чем 2019 год, и представляет самый большой рост пропущенных доз за 20 лет.
Корь – это инфекционное заболевание, которое характеризуется общей интоксикацией, высокой температурой, поражением слизистых оболочек глаз, дыхательных путей, сопровождается сыпью.
Корь опасна развитием осложнений со стороны:
- дыхательной системы – пневмония, ларингит, ларинготрахеит
- нервной системы — менингит, энцефалит
- желудочно-кишечного тракта
Корь является высококонтагиозным заболеванием, поэтому для предотвращения вспышек этой инфекции требуется высокий уровень вакцинации. Приблизительно 95% населения должны быть вакцинированы против кори, чтобы достичь коллективного иммунитета.
Об опасных последствиях этой тенденции и о том, что можно сделать для ее предотвращения рассказали два авторитетных эксперта — декан Йельской школы общественного здравоохранения Стен Вермунд и директор Йельского института глобального здравоохранения Саад Омер.
— Среди респираторных вирусов корь опаснее большинства других. Она имеет более высокий уровень смертности и осложнений, и только по этим причинам мы встревожены, — сказал Стен Вермунд.
По его словам, всякий раз, когда появляются слухи о том, что вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи вызывают аутизм, многие родители прекращают вакцинацию, и корь снова возвращается.
— Мы не беспомощные наблюдатели. У нас есть действительно эффективная вакцина. Проблема заключается в политической приверженности, ресурсах и пропускной способности системы общественного здравоохранения, которая пытается бороться с Covid-19, — говорит Саад Омер.
Он отметил, что во время следующей пандемии нужно сделать наши системы иммунизации и наши системы здравоохранения в целом более устойчивыми. Мир должен предвидеть такие вещи.
Ведь из-за нарушения вакцинации против кори в Западной Африке от лихорадки Эбола погибло больше детей, чем от самой инфекции. Поэтому нужно выйти из замкнутого круга реактивности и ожидать повторения подобных всплесков.
Источник: YaleNews