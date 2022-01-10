За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC), більше 22 млн дітей у всьому світі пропустили першу дозу вакцини проти кору в 2020 році. Це на 3 млн більше, ніж в 2019 році, і представляє найбільше зростання пропущених доз за 20 років.

Кір – це інфекційне захворювання, яке характеризується загальною інтоксикацією, високою температурою, ураженням слизових оболонок очей, дихальних шляхів, супроводжується висипом.

Кір небезпечна розвитком ускладнень з боку:

дихальної системи – пневмонія, ларингіт, ларинготрахеїт

нервової системи – менінгіт, енцефаліт

шлунково-кишкового тракту

Кір є висококонтагіозним захворюванням, тому для запобігання спалахів цієї інфекції потрібен високий рівень вакцинації. Приблизно 95% населення повинні бути вакциновані проти кору, щоб досягти колективного імунітету.

Про небезпечні наслідки цієї тенденції і про те, що можна зробити для її запобігання розповіли два авторитетних експерта – декан Єльської школи громадської охорони здоров’я Стен Вермунд і директор Єльського інституту глобальної охорони здоров’я Саад Омер.

– Серед респіраторних вірусів кір небезпечніший за більшість інших, бо має більш високий рівень смертності та ускладнень, і тільки з цих причин ми стривожені, – сказав Стен Вермунд.

За його словами, кожного разу, коли з’являються чутки про те, що вакцини проти кору, епідемічного паротиту і краснухи викликають аутизм, багато батьків припиняють вакцинацію, і кір знову повертається.

– Ми не безпорадні спостерігачі. У нас є дійсно ефективна вакцина. Проблема полягає в політичній відданості, ресурсах та пропускній здатності системи охорони здоров’я, яка намагається боротися з Covid-19, – говорить Саад Омер.

Він зазначив, що під час наступної пандемії потрібно зробити наші системи імунізації і наші системи охорони здоров’я в цілому більш стійкими. Світ повинен передбачати такі речі.

Адже через порушення вакцинації проти кору в Західній Африці від лихоманки Ебола загинуло більше дітей, ніж від самої інфекції. Тому потрібно вийти із замкнутого кола реактивності і очікувати повторення подібних сплесків.

Джерело: YaleNews