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4 февраля — Всемирный день борьбы против рака: как избежать риска развития онкологии

4 февраля 2024, 10:55
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
рак
Источник: Depositphotos

Сегодня, 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака, эксперты Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины рассказали о лечении рака и о том, что мы сами можем сделать, чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний. 

Можно ли вылечить рак

По словам специалистов ЦОЗ, успешность лечения рака зависит от типа болезни и стадии, а также от типа лечения, которое человек может получить, и от других сопутствующих факторов.

Определенные типы рака излечиваются чаще других. Тип лечения для каждого вида рака разный, назначить тот, который подходит, может только врач.

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Профилактика рака

Эксперты Центра сформулировали основные рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.

Не курите. На курение приходится около 22% мировых случаев смерти от рака. Курение связано с развитием рака легких, полости рта, горла, гортани, поджелудочной железы, мочевого пузыря, шейки матки и почек.

Употребляйте здоровую пищу. Пусть овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобы и нежирное мясо птицы станут неотделимой частью вашего ежедневного меню. Также помните, что важно снизить потребление соли и сахара в рационе. 

Поддерживайте здоровый вес и будьте физически активныОколо 20% всех видов рака связано с избыточным весом. Поддержание здорового веса может снизить риск возникновения рака молочной железы, простаты, легких, толстой кишки и почек. Включите в свой график не менее 30 минут физической активности каждый день.

Не загорайте. Рак кожи является одним из самых распространенных видов рака, который можно предотвратить.

Вакцинируйтесь. До 25% случаев рака в странах с низким и средним уровнем доходов обусловлено такими инфекциями, как вирусный гепатит и вирус папилломы человека (ВПЧ). В частности, вирусный гепатит может увеличить риск развития рака печени. Вирус папилломы человека может привести к раку шейки матки и другим половым органам.

Избегайте рискованного поведения

Другой эффективной тактикой профилактики рака является избегание рискованного поведения, которое может привести к инфекциям, которые в свою очередь могут увеличить риск развития онкозаболеваний.

В частности, эксперты рекомендуют ограничить количество сексуальных партнеров и использовать презервативы во время секса.

Регулярные профилактические осмотры

Регулярные самопроверки и скрининги для разных типов рака увеличивают шансы раннего выявления болезни. Если выявить рак на ранней стадии, высока вероятность положительных результатов и успешного преодоления заболевания.

Источник
Центр общественного здоровья
Теги
Лечение рака Онкология Советы Профілактика
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