Правительственная программа Доступные лекарства начала действовать в Украине в апреле 2017 года. На то время жизненно необходимые препараты могли получить бесплатно или с незначительной доплатой пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой или диабетом II типа.

На сегодня программа охватывает 292 лекарственных средства, 70 из них — полностью бесплатные.

Министерство здравоохранения напоминает, что доступными лекарствами являются:

лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний;

лекарства для первичной и вторичной профилактики инфарктов и инсультов;

препараты для лечения диабета II типа;

лекарства для лечения бронхиальной астмы.

Почему именно эти заболевания

Приоритетность предоставили лечению именно этих болезней, поскольку они больше всего влияют на показатели смертности населения, существенно снижают качество жизни пациента и эффективно лечатся на амбулаторном уровне.

Смертность от сердечно-сосудистых болезней составляет 65% от общей смертности населения в Украине. Согласно статистическим данным, диабетом II типа страдает 1 млн человек. Это в шесть раз больше, чем подтвержденных случаев диабета І типа (инсулинозависимого). Больных бронхиальной астмой зарегистрировано более 210 тыс. В основном это дети и молодежь.

Как получить лекарство — пошаговая инструкция

обратитесь к врачу и получите рецепт;

посетите аптеку с пометкой Доступные лекарства;

получите лекарство бесплатно или с частичной доплатой по рецепту.

Стоимость лекарств полностью или частично оплачивает государство. В программе участвуют только монопрепараты (содержат лишь одно действующее вещество).

За какие лекарства нужно доплачивать

Реестр оптово-отпускных цен определяет максимальную цену препарата, который может принять участие в программе Доступные лекарства.

Государство компенсирует стоимость самого дешевого лекарственного средства, подавшего заявку на участие. То есть такой препарат пациент сможет получить бесплатно.

Более дорогой препарат, стоимость которого не превышает предельную референтную, пациент может получить, доплатив разницу между минимальной ценой и розничной.

Чтобы узнать, какие лекарства бесплатные, загрузите реестр в формате exel. В последнем столбце таблички есть информация о сумме доплаты. Бесплатными являются лекарства с суммой доплаты в 0,00 грн.

Полный перечень препаратов можно посмотреть здесь.