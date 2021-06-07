Помимо мукормикоза, Украине угрожают другие виды грибковых инфекций – ученые

Вспышка чудовищной по симптоматике и последствиям инфекции мукоромикоза, «черного грибка» или «черной плесени», в Индии, заставила насторожиться весь мир. Ведь этой патологии подверглись в основном люди, перенесшие Covid-19.

Насколько реальна эта угроза для Украины и готовы ли мы бороться с «черной плесенью», если она проникнет на территорию нашей страны. На эти и другие вопросы Фактам ICTV ответила кандидат биологических наук, вирусолог Ирина Верещун.

— Помимо «черного грибка», Украине реально угрожают другие, не менее опасные для здоровья и жизни, виды грибковых инфекций, о которых врачи предпочитают не говорить, — рассказала Ирина Верещун.

По словам микробиолога, мукормикоз, действительно, крайне редкая патология. В Украине она официально пока не зарегистрирована. Но сказать со 100%-ной уверенностью, что ее у нас нет нельзя. Хотя бы потому, что такие заболевания очень трудно диагностировать. А сами медики не совсем понимают, как с ними работать.

Между тем, возбудители «черного грибка» — повсюду. Благодатная среда для их размножения – почва, растения, гнилые овощи и фрукты. Их можно найти даже на корке застарелого куска хлеба. Попадая вместе с воздухом в легкие, споры грибка, как правило, никак не отражаются на нашем здоровье. Они страшны только для людей с серьезными нарушениями иммунной системы: последняя стадия ВИЧ, онкология.

По словам Ирины Верещун, лечат мукормикоз такими препаратами, как амфотерицин В и позаконазол. И тот, и другой на украинском рынке есть. Но проблема в том, что у нас нет официально утвержденных протоколов лечения мукормикоза. Поэтому, если эта инфекция будет диагностирована, что крайне сложно, врачам придется бороться с ней на свой страх и риск, что еще сложнее.

— Сдержанный оптимизм внушает то, что в Украине и приблизительно не наблюдается совпадения названных индийских компонентов, приведших к эпидемии «черного грибка», — отмечает ученая.

Но у нас давно существует другая напасть – госпитальные или внутрибольничные инфекции, опасность которых ни в коем случае нельзя недооценивать.

Не будем сбрасывать с счетов и такой крайне опасный возбудитель грибковых инфекций как Candidaauris, тоже доставляющий немало неприятностей.

Большой показатель заболеваемости показывает и пневмоциста. Проникая в легкие людей с ослабленным иммунитетом этот дрожжеподобный гриб вызывает тяжелейшую пневмонию.

Иными словами, эпидемия «черного грибка» в Индии должна, безусловно, и нас заставить серьезно задуматься над проблемой его диагностики, лечения и профилактики. Но при этом мы не в праве смещать фокус внимания и с других, не менее опасных грибковых инфекций, от которых уже страдает население Украины, подчеркнула Ирина Верещун.

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