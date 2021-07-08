Шоколад — полезный для здоровья продукт, который стоит добавлять в свой рацион. Однако он может не только обогатить организм полезными веществами, но и принести вред.

В Минздраве рассказали о пользе и вреде шоколада, а также посоветовали, какой вид лучше употреблять — черный, молочный или белый.

Как выбрать шоколад

Самым полезным будет черный шоколад с высоким содержанием какао-порошка. Те изделия, где этого ингредиента меньше, а вместо этого есть сахар и различные добавки, будут не столь богаты необходимыми веществами, а могут даже и навредить человеку.

— Покупая шоколад, обязательно нужно обращать внимание на состав. Стоит отдавать предпочтение продукту с содержанием какао 70% и более, в котором отсутствуют лишние ингредиенты, среди которых — жиры, масла, сахар, — пишут в пресс-службе Минздрава.

Польза шоколада

Шоколад, а именно его главный компонент какао, полезен для сердечно-сосудистой системы.

— Какао богато растительными химикатами, которые называются флавонолами, они помогают защитить сердце. Флавонолы поддерживают выработку оксида азота во внутренней клеточной оболочке сосудов, который помогает расслабить сосуды и улучшить кровоток, снижая тем самым артериальное давление, — информирует ведомство.

Также потребление шоколада может предотвратить развитие диабета.

— Флавонолы в шоколаде могут повысить чувствительность к инсулину при краткосрочном употреблении, в долгосрочной перспективе это может уменьшить риск диабета, — добавляет пресс-служба Минздрава.

Этот продукт помогает бороться с депрессией.

— Употребление шоколада может увеличивать количество эндогенных аминов, в частности фенилаланина — нейромодулятора, который участвует в регуляции настроения человека и, соответственно, в патогенезе депрессии, — говорится в сообщении.

Вред шоколада

Шоколад может нанести вред организму, если много употреблять этого продукта. Он имеет высокую энергетическую ценность и может провоцировать увеличение массы тела.

Кроме того, продукт содержит насыщенные жиры, которые могут негативно влиять на уровень липидов в крови.

Также употребление продукта может привести к проблемам с зубами, развитию кариеса.

Употребление шоколада при диабете

Диабетики могут не отказываться от любимого продукта, однако стоит серьезно отнестись к его выбору.

— Если вы решили поесть сладкого, лучше выбрать черный шоколад 70%+ вместо диабетического. Специальный шоколад для диабетиков может содержать жиры и калории. Также он может повысить уровень глюкозы в крови, — сообщают в Минздраве.

Шоколад во время кормления грудью

По информации ведомства, побаловать себя шоколадом могут и женщины, которые кормят грудью.

— Грудное молоко вырабатывается не в желудке, а в молочной железе. Это происходит благодаря пролактину, окситоцину, крови и лимфе. Поэтому кормящая мама, смело может порадовать себя шоколадом, — отмечает министерство.

Аллергия и шоколад

Шоколад и какао не вызывают аллергию, отмечают в Минздраве. Хотя некоторые компоненты готового продукта могут провоцировать появление аллергической реакции.