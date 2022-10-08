Паллиативную медицинскую помощь можно получить как в больнице или хосписе, так и дома, сообщает Национальная служба здоровья Украины.
Паллиативные услуги в стационаре предусматривают:
- лечение болевого синдрома ненаркотическими и наркотическими препаратами;
- лекарства и медизделия из Нацперечня и закупленные за счет других бюджетных программ;
- кислородная и респираторная поддержка;
- необходимые лабораторные и инструментальные обследования;
- питание;
- колесные кресла, костыли и т.д.
Паллиативные мобильные бригады приезжают к пациентам домой и предоставляют почти те же услуги, что и в стационаре, кроме тех, для которых нужно непосредственно быть в больнице. Медицинское учреждение имеет круглосуточный телефонный канал для пациентов, получающих паллиативную помощь на дому.
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Чтобы получить паллиативную помощь бесплатно, пациент должен обратиться к своему врачу (семейному или лечащему), который при необходимости выпишет направление на получение мобильной или стационарной помощи.
Источник: НСЗУ