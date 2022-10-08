Паліативну медичну допомогу можна отримати як в лікарні або хоспісі, так і вдома, повідомляє Національна служба здоров’я України.

Паліативні послуги в стаціонарі передбачають:

лікування больового синдрому ненаркотичними та наркотичними препаратами;

ліки та медвироби з Нацпереліку та закуплені за рахунок інших бюджетних програм;

киснева та респіраторна підтримка;

необхідні лабораторні та інструментальні обстеження;

харчування;

колісні крісла, милиці тощо.

Паліативні мобільні бригади приїздять до пацієнтів додому і надають майже ті самі послуги, що й у стаціонарі, крім тих, для яких треба безпосередньо бути в лікарні. Медичний заклад має цілодобовий телефонний канал для пацієнтів, які отримують паліативну допомогу вдома.

Зараз дивляться

Щоб отримати паліативну допомогу безоплатно, пацієнт має звернутися до свого лікаря (сімейного або лікуючого), який за необхідності випише направлення на отримання мобільної чи стаціонарної допомоги.

Джерело: НСЗУ