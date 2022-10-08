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Безоплатна паліативна допомога: як її отримати в лікарні, в хоспісі, вдома

8 Жовтня 2022, 13:57
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
инвалидное кресло
Джерело: Depositphotos

Паліативну медичну допомогу можна отримати як в лікарні або хоспісі, так і вдома, повідомляє Національна служба здоров’я України.

Паліативні послуги в стаціонарі передбачають:

  • лікування больового синдрому ненаркотичними та наркотичними препаратами;
  • ліки та медвироби з Нацпереліку та закуплені за рахунок інших бюджетних програм;
  • киснева та респіраторна підтримка;
  • необхідні лабораторні та інструментальні обстеження;
  • харчування;
  • колісні крісла, милиці тощо.

Паліативні мобільні бригади приїздять до пацієнтів додому і надають майже ті самі послуги, що й у стаціонарі, крім тих, для яких треба безпосередньо бути в лікарні. Медичний заклад має цілодобовий телефонний канал для пацієнтів, які отримують паліативну допомогу вдома.

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Щоб отримати паліативну допомогу безоплатно, пацієнт має звернутися до свого лікаря (сімейного або лікуючого), який за необхідності випише направлення на отримання мобільної чи стаціонарної допомоги.

Джерело: НСЗУ

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