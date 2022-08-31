Существует заблуждение, что после 60 лет уже стыдно жаловаться на болезни, потому что, мол, в таком возрасте здоровым быть невозможно. Но врачи уверены: чувствовать себя прекрасно можно в любом возрасте. Главное – профилактика заболеваний. Как отсрочить старческую немощность, Фактам ICTV рассказала врач-терапевт Анастасия Коваль.

– Старших людей мотивировать планово обследоваться очень сложно. Обычно они приходят к врачу тогда, когда уже болит. И очень сильно. Но этого можно избежать благодаря своевременной диагностике, – убеждает специалист.

Главное – регулярные профилактические осмотры, отмечает врач. Ведь чем раньше диагностировать то или иное заболевание, тем проще и (дешевле!) будет лечение.

Из чего должен состоять ежегодный профилактический осмотр

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Прежде всего нужно посетить своего семейного врача. Он осмотрит вас, выслушает жалобы и затем даст направление на те или иные обследования.

Ежегодная диагностика для человека в возрасте 60+ состоит из:

Общих анализов крови и мочи. Анализа глюкозы крови (чтобы выявить сахарный диабет или предиабет). Анализа на холестерин (его высокий уровень несет угрозу появления инфаркта и инсульта). Флюорографии. Снимок легких производят для проверки наличия туберкулеза и злокачественных образований. Электрокардиографии — для диагностики болезней сосудов и сердца.

Каких врачей следует посетить женщинам после 60 лет

Осмотры, консультации и обследования у узкопрофильных врачей зависят от наличия хронических заболеваний у пациентки или пациента. В общей сложности в возрасте 60 лет и более раз в год следует посещать стоматолога, кардиолога и гастроэнтеролога.

Если же вы женщина, то по меньшей мере раз в год (а лучше – дважды в год) посещайте гинеколога.

— Даже если у женщины климактерический период, даже если женщина не живет половой жизнью, осмотр гинеколога необходим. Повторюсь, что рак шейки матки не болит, – замечает врач.

К тому же есть ряд других заболеваний, которые врач может диагностировать на ранней стадии, и назначить эффективное лечение. А вот если дождаться появления болей, выделений или других неприятных симптомов, лечиться придется гораздо дольше.

У каких врачей консультироваться мужчинам после 60 лет

Мужчины вообще не любят посещать врачей, и делают это гораздо реже женщин. И все же есть два специалиста, которых представителям сильного пола 60+ нельзя избегать.

Каждый год проходите осмотр у:

Проктолога. Рак прямой кишки бывает очень часто, и самостоятельно его диагностировать невозможно. А вот при осмотре врач увидит симптомы и назначит дополнительное обследование. Уролога, потому что предстательная железа часто дает сбой в старшем возрасте, и лучше ее пролечить вовремя.

После 60 лет к своему здоровью нужно относиться очень бережно. Нельзя терпеть боль. Если появились неприятные симптомы, без колебаний записывайтесь к врачу. Когда же боль нестепенная, немедленно вызывайте скорую, чтобы вас успели спасти.