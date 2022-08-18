Продолжительность жизни мужчин меньше, чем у женщин. И не только из-за стрессов и трудовых нагрузок. А еще и потому, что представители сильного пола пренебрегают медосмотрами. А с возрастом это становится небезопасно. Так каких врачей нужно посещать мужчинам после 35 лет, чтобы сохранить крепкое здоровье до старости? Фактам ICTV рассказала терапевт Анастасия Коваль.

– Важно помнить, что любую болезнь лучше предупредить, чем потом лечить. Представителей сильного пола это тоже касается, потому что они болеют не реже женщин, – предостерегает специалист.

Поэтому семейного врача нужно посещать хотя бы раз в год для всеобщего обследования. Это поможет выявить болезни на ранней стадии, а значит, вылечиться и быстрее, и дешевле.

То же касается и регулярного посещения стоматолога. Проверяя состояние своих зубов раз в год, вы избежите воспалительных процессов в полости рта, которые вызывают ряд опасных заболеваний. А еще помните, что пломбирование маленькой дырки в зубе стоит куда дешевле большой.

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Что обязательно следует проверять после 35 лет

Мужчинам с наследственными болезнями следует уделять особое внимание своему здоровью. Если, например, в вашей семье много случаев раковых заболеваний, нелишне будет делать тест на онкомаркеры.

— То же касается людей с лишним весом – они больше подвержены различным заболеваниям, таким как диабет или сердечно-сосудистые болезни. И только регулярный медосмотр позволит избежать серьезных осложнений, – советует врач.

Также мужчинам после 35 лет следует проверять:

Кровяное давление. Если оно в пределах нормы, достаточно это делать раз в год. Или же – по необходимости, если вам внезапно стало хуже.

Уровень холестерина, ведь его высокое содержание в крови влечет за собой ряд сердечно-сосудистых заболеваний.

Кровь на сахар. Повышение его уровня – первый признак сахарного диабета. Следовательно, следует пересмотреть питание и записаться на прием к врачу.

Общие характеристики крови. Прежде всего для того, чтобы предотвратить анемию.

Наличие инфекций в организме, таких как ВИЧ, гепатит и других.

Каких врачей следует регулярно посещать мужчинам после 35 лет

– Не стоит самостоятельно назначать себе обследования и трактовать их результаты, – отмечает Анастасия Коваль. – Это должен делать только специалист.

Поэтому начинать любой медосмотр нужно с посещения семейного врача или терапевта. А уж он направит вас к конкретным специалистам.

И все же есть ряд медицинских специалистов, консультироваться у которых должны все мужчины, начиная с 35-летнего возраста.

К таким врачам относятся:

Кардиолог. Мужчины стрессуют не реже женщин, но привыкли не признаваться в своих переживаниях, прятать их внутри. Из-за этого страдает сердечно-сосудистая система. Поэтому мужчины чаще, чем женщины, страдают инфарктами. Уролог. После осмотра врач может назначить ПСА-тест, чтобы выявить раковые изменения в простате или другие проблемы с ней. Именно неудовлетворительное состояние простаты приводит к осложнениям интимной жизни и другим проблемам. Гастроэнтеролог. К заболеваниям желудка и кишечника приводит не только плохое питание, но и стрессы. К тому же в мире достаточно распространен рак желудка и толстой кишки. А врач сможет диагностировать их на ранних стадиях.

Но самое главное: каждый мужчина должен помнить, что боль терпеть нельзя. Если ваше самочувствие ухудшилось, не ждите, пока проблема решится сама собой. Немедленно идите к врачу.