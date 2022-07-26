Ученые Королевского колледжа Лондона провели исследование, в ходе которого им далось выяснить среднюю длину полового члена с использованием стандартизированной процедуры. Сообщается, что в исследовании приняли участие более 15 тыс. мужчин.

Выяснилось, что средняя длина пениса составляла 3,61 дюйма (чуть больше 9 см) в расслабленном состоянии, 5,17 дюйма (чуть больше 13 см) в прямом положении; средняя окружность составляла 3,67 дюйма (примерно 9 см) в расслабленном состоянии и 4,59 дюйма (примерно 11,5 см) в вертикальном положении.

Исследователи говорят, что полученные результаты крайне важны для неуверенных в себе мужчин.

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— Мы видим, как парни доживают до 40 лет и у них никогда раньше не было отношений, потому что они считают себя ненормальными. Но теперь врачи могут сказать им, что с ними все в порядке, — говорит один из авторов исследования Гордон Мьюир.

Добавим, что согласно известному исследованию 1996 года, проведенному Калифорнийским университетом, только 2,28% мужского населения следует рассматривать как кандидатов на увеличение полового члена. А наиболее экстремальное состояние, называемое в исследовании «микропенисом», затрагивает лишь около 0,14% мужского населения.