Вчені Королівського коледжу Лондона провели дослідження, в ході якого їм далося з’ясувати середню довжину статевого члена з використанням стандартизованої процедури. Повідомляється, що в дослідженні взяли участь понад 15 тис. чоловіків.

З’ясувалося, що середня довжина пеніса становила 3,61 дюйма (трохи більше 9 см) в розслабленому стані, 5,17 дюйма (трохи більше 13 см) в прямому положенні; середня окружність становила 3,67 дюйма (приблизно 9 см) в розслабленому стані і 4,59 дюйма (приблизно 11,5 см) у вертикальному положенні.

Дослідники кажуть, що отримані результати вкрай важливі для невпевнених у собі чоловіків.

Зараз дивляться

– Ми бачимо, як хлопці доживають до 40 років і у них ніколи раніше не було стосунків, тому що вони вважають себе ненормальними. Але тепер лікарі можуть сказати їм, що з ними все в порядку, – говорить один з авторів дослідження Гордон Мьюїр.

Додамо, що згідно з відомим дослідженням 1996 року, проведеним Каліфорнійським університетом, тільки 2,28% чоловічого населення слід розглядати як кандидатів на збільшення статевого члена. А найбільш екстремальний стан, зване в дослідженні «мікропенісом”, зачіпає лише близько 0,14% чоловічого населення.