яких лікарів треба відвідати чоловікам після 35 років

Тривалість життя чоловіків менша, ніж у жінок. І не лише через стреси та трудові навантаження. А ще й тому, що представники сильної статі нехтують медоглядами. А з віком це стає небезпечно. Тож яких лікарів потрібно відвідувати чоловікам після 35 років, аби зберегти міцне здоров’я до старості? Фактам ICTV розповіла терапевтка Анастасія Коваль.

– Важливо пам’ятати, що будь-яку хворобу краще попередити, ніж потім лікувати. Представників сильної статі це теж стосуються, адже вони хворіють не рідше за жінок, – застерігає фахівчиня.

Тому сімейного лікаря потрібно відвідувати хоча б раз на рік для загального обстеження. Це допоможе виявити хвороби на ранній стадії, а отже, вилікуватися і швидше, і дешевше.

Те саме стосується і регулярного відвідування стоматолога. Перевіряючи стан своїх зубів раз на рік, ви уникнете запальних процесів у ротовій порожнині, які спричиняють низку небезпечних захворювань. А ще пам’ятайте, що пломбування маленької дірки в зубі коштує куди дешевше, ніж великої.

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Що обов’язково слід перевіряти після 35 років

Чоловікам зі спадковими хворобами треба приділяти особливу увагу своєму здоров’ю. Якщо, наприклад, у вашій родині багато випадків ракових захворювань, незайвим буде робити тест на онкомаркери.

– Те саме стосується людей із зайвою вагою – вони більш схильні до різноманітних захворювань, таких як діабет або серцево-судинні хвороби. І тільки регулярний медогляд дозволить уникнути серйозних ускладнень, – радить лікарка.

Також чоловікам після 35 років слід перевіряти:

Кров’яний тиск. Якщо він у межах норми, то достатньо це робити раз на рік. Або ж – за потребою, якщо вам раптово погіршало.

Рівень холестерину, адже його зависокий вміст у крові спричиняє низку серцево-судинних захворювань.

Кров на цукор. Підвищення його рівня – перша ознака цукрового діабету. Отже, слід переглянути харчування і записатися на прийом до лікаря.

Загальні показники крові. Перш за все для того, щоб запобігти анемії.

Наявність інфекцій в організмі, таких як ВІЛ, гепатит С та інших.

Яких лікарів варто регулярно відвідувати чоловікам після 35 років

– Не раджу самостійно призначати собі обстеження і трактувати їхні результати, – зауважує Анастасія Коваль. – Це має робити лише фахівець.

Тому починати будь-який медогляд потрібно з відвідин сімейного лікаря або терапевта. А вже він направить вас до конкретних спеціалістів.

І все ж є кілька медичних фахівців, консультуватися у яких повинні всі чоловіки, починаючи з 35-літнього віку.

До таких лікарів належать:

Кардіолог. Чоловіки стресують не менше за жінок, утім, звикли не зізнаватися в своїх переживаннях, ховати їх всередині. Через це страждає серцево-судинна система. Тому чоловіки частіше за жінок страждають від інфарктів. Уролог. Після огляду лікар може призначити ПСА-тест, щоб виявити ракові зміни в простаті чи інші проблеми з нею. Саме незадовільний стан простати призводить до ускладнень інтимного життя та інших проблем. Гастроентеролог. До захворювань шлунку та кишківника призводить не лише погане харчування, а й стреси. До того ж у світі досить поширений рак шлунку та товстої кишки. А лікар зможе діагностувати їх на ранніх стадіях.

Та найголовніше: кожен чоловік повинен пам’ятати, що біль терпіти не можна. Якщо ваше самопочуття погіршилося, не чекайте, доки проблема вирішиться сама собою. Негайно йдіть до лікаря.