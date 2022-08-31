Існує хибна думка, що після 60 років вже соромно скаржитися на хвороби, бо, мовляв, в такому віці здоровим бути неможливо. Та лікарі певні: почуватися прекрасно можна в будь-якому віці. Головне – профілактика захворювань. Як відтермінувати старечу немічність, Фактам ICTV розповіла лікарка-терапевт Анастасія Коваль.

– Старших людей мотивувати планово обстежитись дуже складно. Зазвичай вони приходять до лікаря тоді, коли вже болить. І дуже сильно. Та цього можна уникнути завдяки вчасній діагностиці, – переконує фахівчиня.

Головне – регулярні профілактичні огляди, наголошує лікарка. Адже чим раніше діагностувати те чи інше захворювання, тим простішим і (дешевшим!) буде лікування.

З чого має складатися щорічний профілактичний огляд

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Перш за все потрібно відвідати свого сімейного лікаря. Він огляне вас, вислухає ваші скарги і потім дасть направлення на ті або інші обстеження.

Та загалом щорічна діагностика для людини віком 60+ складається із:

Загальних аналізів крові і сечі. Аналізу глюкози крові (щоб виявити цукровий діабет чи предіабет). Аналізу на холестерин (його високий рівень несе загрозу появи інфаркту та інсульту). Флюорографії. Знімок легень роблять для перевірки наявності туберкульозу та злоякісних утворень. Електрокардіографії – для діагностики захворювань судин і серця.

Яких лікарів слід відвідати жінкам після 60 років

Огляди, консультації і обстеження у вузькопрофільних лікарів залежать від наявності хронічних захворювань у пацієнтки чи пацієнта. Загалом у віці 60 років і більше раз на рік варто відвідувати стоматолога, кардіолога та гастроентеролога.

Якщо ж ви жінка, то щонайменше раз на рік (а краще – двічі на рік) відвідуйте гінеколога.

– Навіть якщо у жінки клімактеричний період, навіть якщо жінка не живе статевим життям, огляд гінеколога необхідний. Повторюсь, що рак шийки матки не болить, – зауважує лікар.

До того ж є низка інших захворювань, які лікар може діагностувати на ранній стадії і призначити ефективне лікування. А ось якщо дочекатися появи болю, виділень чи інших неприємних симптомів, то лікуватися доведеться набагато довше.

У яких лікарів консультуватися чоловікам після 60 років

Чоловіки взагалі не люблять відвідувати лікарів і роблять це набагато рідше за жінок. Та все ж є двоє фахівців, яких представникам сильної статі 60+ не можна уникати.

Щороку проходьте огляд у:

Проктолога. Адже рак прямої кишки буває дуже часто, і самостійно його діагностувати неможливо. А ось під час огляду лікар побачить симптоми і призначить додаткове обстеження. Уролога, тому що передміхурова залоза часто дає збій у старшому віці, і краще її пролікувати вчасно.

Після 60 років до свого здоров’я треба ставитися дуже дбайливо. Не можна терпіти біль. Якщо з’явилися будь-які неприємні симптоми, без вагань записуйтеся до лікаря. Коли ж біль нестепний, негайно викликайте швидку. Щоби вас встигли врятувати.