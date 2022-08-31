Існує хибна думка, що після 60 років вже соромно скаржитися на хвороби, бо, мовляв, в такому віці здоровим бути неможливо. Та лікарі певні: почуватися прекрасно можна в будь-якому віці. Головне – профілактика захворювань. Як відтермінувати старечу немічність, Фактам ICTV розповіла лікарка-терапевт Анастасія Коваль.
– Старших людей мотивувати планово обстежитись дуже складно. Зазвичай вони приходять до лікаря тоді, коли вже болить. І дуже сильно. Та цього можна уникнути завдяки вчасній діагностиці, – переконує фахівчиня.
Головне – регулярні профілактичні огляди, наголошує лікарка. Адже чим раніше діагностувати те чи інше захворювання, тим простішим і (дешевшим!) буде лікування.
З чого має складатися щорічний профілактичний огляд
Перш за все потрібно відвідати свого сімейного лікаря. Він огляне вас, вислухає ваші скарги і потім дасть направлення на ті або інші обстеження.
Та загалом щорічна діагностика для людини віком 60+ складається із:
- Загальних аналізів крові і сечі.
- Аналізу глюкози крові (щоб виявити цукровий діабет чи предіабет).
- Аналізу на холестерин (його високий рівень несе загрозу появи інфаркту та інсульту).
- Флюорографії. Знімок легень роблять для перевірки наявності туберкульозу та злоякісних утворень.
- Електрокардіографії – для діагностики захворювань судин і серця.
Яких лікарів слід відвідати жінкам після 60 років
Огляди, консультації і обстеження у вузькопрофільних лікарів залежать від наявності хронічних захворювань у пацієнтки чи пацієнта. Загалом у віці 60 років і більше раз на рік варто відвідувати стоматолога, кардіолога та гастроентеролога.
Якщо ж ви жінка, то щонайменше раз на рік (а краще – двічі на рік) відвідуйте гінеколога.
– Навіть якщо у жінки клімактеричний період, навіть якщо жінка не живе статевим життям, огляд гінеколога необхідний. Повторюсь, що рак шийки матки не болить, – зауважує лікар.
До того ж є низка інших захворювань, які лікар може діагностувати на ранній стадії і призначити ефективне лікування. А ось якщо дочекатися появи болю, виділень чи інших неприємних симптомів, то лікуватися доведеться набагато довше.
У яких лікарів консультуватися чоловікам після 60 років
Чоловіки взагалі не люблять відвідувати лікарів і роблять це набагато рідше за жінок. Та все ж є двоє фахівців, яких представникам сильної статі 60+ не можна уникати.
Щороку проходьте огляд у:
- Проктолога. Адже рак прямої кишки буває дуже часто, і самостійно його діагностувати неможливо. А ось під час огляду лікар побачить симптоми і призначить додаткове обстеження.
- Уролога, тому що передміхурова залоза часто дає збій у старшому віці, і краще її пролікувати вчасно.
Після 60 років до свого здоров’я треба ставитися дуже дбайливо. Не можна терпіти біль. Якщо з’явилися будь-які неприємні симптоми, без вагань записуйтеся до лікаря. Коли ж біль нестепний, негайно викликайте швидку. Щоби вас встигли врятувати.