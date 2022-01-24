Четвертая доза вакцины от коронавируса обеспечивает в три раза лучшую защиту от тяжелого течения болезни для людей в возрасте 60+, в сравнении с третьей дозой.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Израиля. Ученые провели исследование последствий повторной ревакцинации.

В нем приняли участие 400 тыс. человек старше 60 лет. Они получили четыре прививки от Covid-19. А также 600 тыс. граждан из той же возрастной группы, получивших три прививки.

Согласно результатам исследования, четвертая прививка дает в два раза более стойкую защиту от Covid-19 пожилым людям, чем третья доза.

Кроме того, четвертая доза дает в три раза больше защиты от тяжелого протекания заболевания. Сравнивали также с третьей дозой прививки.

Ранее в израильском медицинском центре Шеба опубликовали исследование, которое показало, что четвертая прививка повышает уровень антител значительно сильнее, чем третья.

В Украине недавно разрешили делать бустерную дозу вакцины от коронавируса всем совершеннолетним людям. Получить прививку можно не ранее чем через шесть месяцев после введения последней дозы во время первичной вакцинации.

Источник: Times of Israel