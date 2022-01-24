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Вакцинація

Четверта доза вакцини вдвічі покращує захист від Covid-19 – ізраїльські науковці

24 Січня 2022, 14:40
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
вакцинація від коронавірусу
Джерело: Depositphotos

Четверта доза вакцини від коронавірусу забезпечує втричі кращий захист від важкого перебігу хвороби для людей віком 60+, порівняно з третьою дозою.

Про це заявили у Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю. Науковці провели дослідження наслідків повторної ревакцинації.

У ньому взяли участь 400 тис. людей, віком за 60 років. Вони отримали чотири щеплення від Covid-19. А також 600 тис. громадян з тієї ж ​​вікової групи, які отримали три щеплення.

Згідно з результатами дослідження, четверте щеплення дає у два рази стійкіший захист від Covid-19 літнім людям, ніж третя доза.

Крім того, четверта доза дає у три рази більше захисту від важкого протікання захворювання. Порівнювали також із третьою дозою щеплення.

Раніше в ізраїльському медичному центрі Шеба опублікували дослідження, яке показало, що четверте щеплення підвищує рівень антитіл значно суттєвіше, ніж третє.

В Україні нещодавно дозволили робити бустерну дозу вакцини від коронавірусу всім повнолітнім людям. Отримати щеплення можна не раніше ніж через шість місяців після введення останньої дози під час первинної вакцинації.

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Джерело: Times of Israel

Теги
Ізраїль , Вакцинація , Коронавірус Covid-19
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