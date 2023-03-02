На полках супермаркетов свежие овощи и фрукты есть в любое время года. Часть их привезена из стран с другими климатическими условиями, другие выращены в теплицах.

Да и до сих пор распространено убеждение относительно вредности тепличных культур, и отсутствия у них питательных веществ, а еще тепличные овощи по мнению многих, содержат много химии.

Врач-диетолог Олег Швец попытается объективно оценить имеющуюся по этому поводу информацию.

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Культивирование растений в естественных условиях не удовлетворяет потребности пищевых продуктов в мире. Производители все чаще обращаются к тепличному выращиванию. Оно позволяет обеспечить непрерывность выращивания продукции и качество благодаря контролю вентиляции, температуры, времени освещения.

С другой стороны, выращенные в тепличных условиях продукты обычно дороже из-за затрат на строительство и функционирование теплицы, ограниченных площадей выращивания и повышенных затрат на рабочую силу.

Природные циклы

Наш организм адаптирован к потреблению сезонных продуктов. В холодную погоду ему нужна еда, согревающая и заряжающая его энергией. Таковы корнеплоды, которые доступны зимой: свекла, морковь, картофель, сельдерей. Поскольку соотношение крахмала и сахара в корнеплодах выше, они превращаются в энергию, необходимую в холода.

Летние сезонные овощи и фрукты содержат меньше калорий, больше воды и становятся более интенсивными по вкусу. В это время организм и стремится к ярким и сочным вкусам. Природа предлагает нам продукты с высоким содержанием клетчатки: помидоры, огурцы, перец, листья салата, сливы, бобы и горох. А также ароматные овощи и зелень: свежий лук и чеснок, петрушку, укроп и базилик.

Насколько полезны

Понятно, что между арбузом, выращенным в теплице зимой, и арбузом, выращенным под естественным солнечным светом и летним дождем, будут отличия: не тот вкус, другое соотношение содержания витаминов и минералов.

Исследования, проведенные в Японии, свидетельствуют, что содержание витамина С в шпинате, собранном зимой и летом, разное. Но потребление тепличных овощей и фруктов имеет несомненные преимущества, если сравнить его с отказом от них пусть и на короткий срок.

Безопасность для здоровья

Преимуществами выращивания овощей в теплице есть непрерывное производство в течение года, высокая урожайность, возможность выращивать их в местах, где нет плодородной почвы.

Недостатками являются появление грибковых и бактериальных заболеваний, более высокие дозы нитратов, пестицидов, гормонов, химических удобрений и препаратов, которые загрязняют окружающую среду, нарушают природный баланс и несут угрозу здоровью человека.

Аграрные технологии сегодня пока не могут обеспечить тепличной продукции вкусовых и других характеристик, присущих сезонному оригиналу.

В то же время, предвзято считать, что проблема чрезмерного использования пестицидов, нитратов, стимуляторов роста растений обуславливает существенный риск для здоровья. Современные тепличные хозяйства, особенно внедрившие систему НАССР и осуществляющие постоянный лабораторный мониторинг показателей безопасности, производят вполне безопасную растительную продукцию.

Источник: Олег Швец