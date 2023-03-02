Та й досі поширеним є переконання щодо шкідливості тепличних культур і відсутності у них поживних речовин, а ще тепличні овочі на думку багатьох, містять багато хімії.

Лікар-дієтолог Олег Швець спробує об’єктивно оцінити наявну з цього приводу інформацію.

Культивування рослин в природних умовах не задовольняє потреби у харчових продуктах у світі. Виробники все частіше звертаються до тепличного вирощування. Воно дає змогу забезпечити безперервність вирощування продукції та якість, завдяки контролю вентиляції, температури, часу освітлення.

Зараз дивляться

З іншого боку, вирощені в тепличних умовах продукти зазвичай дорожчі через витрати на будівництво та функціонування теплиці, обмежені площі вирощування та підвищені витрати на робочу силу.

Природні цикли

Наш організм адаптований до споживання сезонних продуктів. У холодну погоду йому потрібна їжа, яка зігріває та заряджає його енергією. Такими є коренеплоди, що доступні взимку: буряк, морква, картопля, селера. Оскільки співвідношення крохмалю і цукру в коренеплодах вище, вони перетворюються на енергію, необхідну в холоди.

Літні сезонні овочі та фрукти містять менше калорій, більше води, та стають інтенсивнішими на смак. Саме тоді організм і прагне яскравих та соковитих смаків. Природа пропонує нам продукти з високим вмістом клітковини: помідори, огірки, перець, листя салату, сливи, боби та горох. А ще – ароматні овочі та зелень: свіжу цибулю та часник, петрушку, кріп і базилік.

Наскільки корисні

Зрозуміло, що між кавуном, вирощеним у теплиці взимку, і кавуном, вирощеним під природним сонячним світлом і дощем влітку, будуть відмінності: не той смак, інше співвідношення вмісту вітамінів та мінералів.

Дослідження, що провели в Японії свідчить, що вміст вітаміну С у шпинаті, зібраному взимку та влітку, різний. Але споживання тепличних овочів і фруктів має безперечні переваги, якщо порівняти його з відмовою від них нехай і на короткий термін.

Безпечність для здоров’я

Перевагами вирощування овочів у теплиці є безперервне виробництво протягом року, висока врожайність, можливість вирощувати їх у місцях, де немає родючого грунту.

Недоліками є поява грибкових і бактеріальних захворювань, вищі дози нітратів, пестицидів, гормонів, хімічних добрив і препаратів, які забруднюють навколишнє середовище, порушують природний баланс і несуть загрозу здоров’ю людини.

Аграрні технології сьогодні поки що не можуть забезпечити тепличній продукції смакових та інших характеристик, які притаманні сезонному оригіналу.

Водночас, упереджено вважати, що проблема надмірного використання пестицидів, нітратів, стимуляторів росту рослин зумовлює істотних ризик для здоров’я. Сучасні тепличні господарства, особливо ті, які запровадили систему НАССР і здійснюють постійний лабораторний моніторинг показників безпечності, виробляють цілком безпечну рослинну продукцію.

Джерело: Олег Швець