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Почему одни лекарства можно купить без рецепта, а другие — нет

30 января 2023, 14:21
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Почему одни лекарства можно купить без рецепта, а другие — нет
Источник: Pexels

Благодаря правильному применению лекарств люди по всему миру имеют возможность лечиться от болезней и жить здоровой, полноценной жизнью.

Правильное применение прежде всего означает, что лекарство назначается врачом в определенной дозировке именно для лечения того или иного состояния. Но не на все лекарства нужен рецепт.

Почему же одни препараты есть в свободной продаже, а другие только по рецепту?

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Безрецептурное лекарство обычно применяются по результатам самодиагностики или по рекомендации фармацевта. Чаще это препараты против боли, кашля, насморка или других наиболее распространенных заболеваний и их синдромов.

Рецептурное лекарство – это все те лекарственные средства, которые подлежат отпуску исключительно по назначению врача. К ним относятся в том числе антибиотики, противосудорожные средства, гормональные препараты, препараты для снижения артериального давления, лечение сердечных болезней и другие.

Принимают такое лекарство под наблюдением врача, поскольку они имеют повышенный риск негативных реакций.

В настоящее время некоторые группы рецептурных лекарств, в частности антибиотиков или наркотических (психотропных) препаратов, отпускают по электронному рецепту.

Некоторые рецептурные лекарства, как против сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, препараты инсулина и другие, можно получить безвозмездно или с небольшой доплатой по электронному рецепту врача в рамках государственной программы Доступные лекарства.

Когда вы принимаете любые препараты – рецептурные и нерецептурные – помните, что нужно неукоснительно соблюдать рекомендации, а при ухудшении самочувствия обязательно обращаться к врачу.

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Соблюдайте режим приема препаратов и ни в коем случае самостоятельно не изменяйте дозировку или частоту приема лекарств и не приостанавливайте лечение. Лечитесь осознанно!

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